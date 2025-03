La Síndica demana readmetre presos violents a les cuines de les presons catalanes

El 13 de març es complirà un any de l'assassinat de Núria a la presó de Mas d'Enric, on treballava com a cuinera. Va morir a mans d'un pres que també treballava a la cuina. Aquell tràgic succés va evidenciar la falta de seguretat dels funcionaris de presons, i va portar la Conselleria de Justícia a vetar l'accés dels interns més violents a llocs de risc com les cuines.

Un any després, la Sindicatura de Greuges insta la Generalitat a revocar el veto i tornar a permetre l'accés de presos violents a llocs de màxim risc. Ho ha fet en l'Informe Anual del Mecanisme de Prevenció de la Tortura. La síndica Esther Giménez-Salinas ha presentat les conclusions de l'informe aquest dilluns al Parlament.

La Sindicatura de Greuges costa als catalans 7,3 milions d'euros a l'any, dels quals 6,3 són per a sous. L'organisme es dedica a practicar el bonisme amb la seguretat i a preocupar-se pels drets dels presos i oblidar-se dels funcionaris.

Informe delirant

La Sindicatura considera que vetar l'accés de presos violents a potencials armes com ganivets és "una restricció dels drets dels reclusos". Per a aquest organisme, la forma de garantir la seguretat no és restringint l'accés dels interns a les cuines, sinó "aplicar mesures de control, i potser ampliar les que ja existeixen".

Suggereix instal·lar càmeres i arcs metàl·lics, reforçar els registres i subjectar els instruments perillosos a les taules de treball. "La seguretat dels interns i la dels funcionaris no tenen perquè estar renyides", va dir la síndica. I va ressaltar el treball a la presó com un dret fonamental dels reus que ha de ser restituït.

Va insistir que la gravetat dels delictes que hagi comès el pres no pot ser raó per apartar-lo automàticament del lloc de treball. Per això recomana la readmissió immediata i amb caràcter retroactiu dels presos perillosos a llocs de treball de risc.

Suggereixen que es fiqui ella a la cuina

Les recomanacions de la Síndica de Greuges han causat indignació. Vox l'acusa de "posar els delinqüents per davant de les víctimes i de la seguretat dels funcionaris públics". Consideren que l'organisme no ha tingut en compte l'assassinat de Núria ni l'augment exponencial de les agressions a funcionaris de presons a Catalunya.

"Síndica de Greuges d'alguns, no tots tenim els mateixos drets ni ens asseiem a la seva taula", apunta un català indignat. És un dels missatges que s'han succeït a X. Anomenen "tarats" a la sindicatura, i suggereixen que sigui la síndica qui es fiqui a la cuina amb presos violents.

Una agrupació de funcionaris demana "actuar amb justícia davant l'augment de les agressions que estem patint".

El sindicat Presons CSIF també ha esclatat. "Els treballadors penitenciaris també som persones i necessitem la defensa aferrissada per part de les nostres institucions. Qui ens defensa de vostè? Malbaratament de diners públics amb el seu sou".