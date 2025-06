Presó provisional per a Santos Cerdán: el 'cas PSOE' es complica encara més

El 'cas PSOE' es complica. El jutge del Suprem ha decretat la presó provisional incondicional per a Santos Cerdán, exsecretari d'organització del partit de Pedro Sánchez. La Fiscalia Anticorrupció havia demanat la mesura cautelar després d'escoltar la declaració de l'investigat per presumpta corrupció.

El jutge l'envia a la presó de manera provisional en acreditar indicis suficients d'organització criminal, suborn i tràfic d'influències. Això complica encara més la situació del PSOE, per la presumpta implicació d'alts comandaments del partit en el cobrament de comissions per l'adjudicació d'obres públiques.

Qui va ser mà dreta de Pedro Sánchez i persona que va signar l'acord d'investidura entre el PSOE i Junts per Catalunya ha declarat la seva innocència. També ha negat totes les acusacions i no s'ha reconegut en els àudios que l'implicarien de ple en la trama.

A més, assegura que la seva imputació es deu a una "persecució política" promoguda pel "fago" i per haver estat ell l'enllaç entre socialistes i Carles Puigdemont, PNV i Bildu.

Malgrat el seu intent de defensa, la Fiscalia Anticorrupció ho va tenir clar. Va considerar Santos Cerdán cap d'una presumpta organització criminal que cobrava comissions amb l'objectiu d'adjudicar fraudulentament obres públiques. I, per tot això, va demanar el seu ingrés a presó provisional incondicional perquè creu que hi ha risc de fuga i de destrucció de proves.

A més, també ha afegit dos delictes més a la seva imputació: els d'evasió de capitals i blanqueig, que s'afegeixen als ja coneguts d'organització criminal i suborn.

El jutge del Suprem va escoltar la fiscalia i va acabar decretant presó provisional.

Aquestes noves decisions de la Fiscalia Anticorrupció i el Suprem no fan més que evidenciar la magnitud de la trama en què estaven, presumptament, implicats alguns dels principals dirigents socialistes com Santos Cerdán, José Luis Ábalos i Koldo García. Per ara, el PSOE com a organització sempre s'ha limitat a desmarcar-se de les accions de tres dels seus dirigents, dos d'ells (Cerdán i Ábalos) antics secretaris d'organització del partit.

Segons publica La Sexta, a Ferraz hi ha hagut sorpresa quan s'han assabentat de la petició de presó provisional per a Santos Cerdán. Asseguren que la notícia ha caigut com "un gerro d'aigua freda" a la seu del PSOE. A mesura que avanci la investigació i les respectives declaracions dels presumptes implicats coneixerem l'abast de tota aquesta trama que afecta els qui van ser mans dretes de Pedro Sánchez en els darrers anys.