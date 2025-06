'Una espècie en extinció fuig de Gaza': Estupor i burles per la darrera notícia de TV3

TV3 ha tornat a generar controvèrsia amb una notícia sobre les mantes mediterrànies. La cadena va publicar un titular que ha deixat molts usuaris desconcertats i d'altres burxant-se'n. "Més mantes a la costa, una espècie en perill que podria estar fugint de les bombes a Gaza". La publicació ha assolit gairebé 84.000 visualitzacions, i s'ha omplert de comentaris que critiquen la manca de seriositat de la informació.

Molts usuaris no han trigat a mostrar la seva incredulitat, alguns fins i tot han fet comparacions absurdes i s'ho han pres amb humor. "Aquest any els meus gats tenen més puces, i jo pensava que era per les pluges, però potser també estan fugint de les bombes a Gaza". Aquesta ironia ha reflectit el descontentament generalitzat, amb molts altres comentaris lamentant la qualitat informativa de la cadena:

Al centre de la polèmica hi ha l'enfocament de TV3, que ha desviat l'atenció de problemes més urgents per centrar-la en anècdotes secundàries. Al llarg dels darrers anys, la línia editorial de la cadena ha estat criticada per donar una rellevància excessiva a temes marginals o fins i tot irrellevants. En aquesta ocasió, la notícia de les mantes en perill d'extinció, un fenomen natural que ja s'havia observat en anys anteriors, es va vincular sense més justificació a la situació política de Gaza.

Només estan de migració

La crítica es va intensificar quan un usuari va decidir preguntar-li a la intel·ligència artificial Grok si era cert que les mantes estaven fugint de les bombes a Gaza. La resposta va ser un simple "no", cosa que va sumar més ridiculesa a la situació. De passada, la IA ha donat una explicació més versemblant sobre la presència de l'animal a les platges del Mediterrani occidental.

"Les observacions suggereixen que la seva presència forma part de la migració natural durant març i abril, impulsada per factors com la disponibilitat d'aliment i els corrents oceànics. Les dades històriques mostren captures regulars a Gaza durant aquests mesos, fins i tot abans de l'actual conflicte. Tot i que el conflicte causa danys ambientals, no existeixen estudis que vinculin directament aquests impactes amb canvis en el comportament de les mantes."