Pedro Sánchez, de rebaixes per fer front a la crisi

El president Sánchez està acorralat pels escàndols de corrupció i, en conseqüència, ha tret el talonari. El fòrum ha estat la Conferència de Presidents, que ha estat especialment tensa en aquesta ocasió. La presidenta de la Comunitat de Madrid ha abandonat la sala davant les intervencions en català i en basc d'Illa i Pradales, respectivament.

En qualsevol cas, la polèmica de la llengua ha estat secundària si es compara amb el rebuig frontal dels barons del PP al finançament singular de Catalunya. Com era d'esperar, Salvador Illa ha aprofitat l'ocasió per defensar el nou règim fiscal per a Catalunya. Ayuso s'ha mostrat especialment bel·ligerant amb aquesta qüestió perquè sap que en algun moment es traduirà en més pressió fiscal per als ciutadans madrilenys.

Per la seva banda, Sánchez ha demanat deixar enrere “la crispació” perquè si no “aquesta reunió servirà per a poc”. De fet, ha avançat als presidents autonòmics que no té cap intenció d'avançar les eleccions generals. El que sí que avançarà és més despesa.

D'entrada, ha anunciat 175 milions d'euros per a un nou programa d'educació infantil per a les famílies amb rendes baixes. En aquest sentit, també ha carregat contra la proliferació de centres de Formació Professional. Es tracta d'un clar intent de desviar l'atenció perquè, fa poc, també va carregar contra les universitats privades.

Habitatge: diners i més diners

Tot i això, el plat fort de la jornada ha estat sens dubte l'habitatge. Sánchez no ha sortit del guió polític: prometre despesa i més despesa, concretament 7.000 milions d'euros. Aquesta promesa - calcada a la que ha fet Illa a Catalunya - arriba el mateix dia que hem sabut que l'habitatge s'ha disparat un 12,2% en el primer trimestre de l'any.

La presidenta Ayuso també s'ha mostrat crítica amb aquesta nova mesura. Al seu parer, és només una cortina de fum que envaeix competències, està improvisada i no té suport pressupostari. Ayuso es confirma així com la veu popular més destacada en l'estratègia d'oposició frontal al sanchisme.

La Conferència de Presidents, en definitiva, només ha servit per escenificar la crisi partitocràtica de la política espanyola. De fons, la corrupció del PSOE deixa amb poc marge de maniobra al Govern. El que molts es pregunten és si Sánchez prepara la resposta o només li queda el talonari.