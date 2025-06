La CUP culmina el seu gir estratègic per remuntar a les municipals del 2027

La CUP va patir amb especial duresa la debacle de l'esquerra catalana i el processisme en l'últim cicle electoral. Va perdre múscul territorial, va veure reduït el seu pes al Parlament i va quedar fora del Congrés. Això va portar l'organització a impulsar un procés de refundació (Garbí) que va culminar amb un gir pragmàtic

Des de llavors la CUP s'ha vist atrapada en una contradicció. D'una banda, la necessitat de radicalitzar-se davant l'auge d'Aliança Catalana i de la mobilització als carrers. De l'altra, el replegament institucional al voltant del bloc progressista que orbita al voltant del PSC

Per redefinir les seves prioritats i rellançar el seu projecte, l'esquerra independentista ha celebrat aquest cap de setmana un acte a Capellades. La CUP ha estrenat nova imatge corporativa i una campanya enfocada a les municipals de 2027

Els anticapitalistes saben que no hi ha temps a perdre, ja que altres partits com Aliança Catalana i Junts han començat la cursa cap a les municipals. Aquestes seran unes eleccions clau, ja que seran la prèvia de les catalanes de 2028. Serviran per mesurar les forces en un escenari polític, el català, en plena transmutació

Gir estratègic i discursiu

La CUP vol culminar el seu gir pragmàtic que deixi enrere el llast dels anys del Procés i miri al futur amb noves esperances. Els cupaires són conscients que ara mateix el context els és advers. Per això volen guanyar el terreny perdut amb una nova retòrica que els permeti conquerir un electorat més transversal

La clau és redirigir tot el seu discurs a les condicions materials, és a dir, l'economia. Centrar-se en les dificultats del dia a dia per, a partir d'aquí, plantejar altres problemàtiques com el feminisme, el racisme o la llengua. I de passada, combatre el discurs de l'extrema dreta centrat en la seguretat i la immigració

En paral·lel, la CUP vol consolidar el gir pragmàtic que canvia l'actitud maximalista per una fórmula més propositiva. L'acte d'aquest cap de setmana va tenir com a protagonistes Non Casadevall i Su Moreno, les dues cares visibles de la renovació que va representar el Procés de Garbí. Insisteixen, doncs, en aquesta nova imatge d'un partit madur i útil, més obert i menys sectari

Radicals al carrer, pragmàtics al Parlament

La CUP ha començat a posar en pràctica aquest gir pragmàtic des del Parlament. El partit ha anat desplaçant Laia Estrada per donar més protagonisme a Laure Vega, que encapçala un sector partidari d'entendre's amb el PSC

D'aquí va sorgir el gran acord en matèria d'habitatge que va signar la CUP juntament amb el PSC, ERC i els Comuns. En les últimes setmanes també s'ha evidenciat una sintonia entre els partits de l'esquerra en les votacions de les mocions al Parlament. Molts ja parlen del quadripartit del Govern, en lloc del tripartit

Això ha augmentat la capacitat d'influència de la CUP, que li permet sortir de l'aïllament. Tot i que encara tenen molta feina per fer. Les enquestes continuen sent desfavorables en un context generalitzat d'enfonsament de l'esquerra

Una altra de les idees que han sorgit a la trobada de Capellades és utilitzar el conflicte per créixer. Això implica que, al mateix temps que pacten amb el PSC "més dretà i espanyolista de la història", necessiten guanyar múscul al carrer. És previsible que en els pròxims mesos s'endureixi la guerra a l'esquerra per controlar moviments com el de l'habitatge

A més, la CUP vol fer de la guerra contra l'extrema dreta un revulsiu per remuntar a les municipals de 2027. Tot i que les agressions i els cordons municipals no estan funcionant. També en aquest sentit necessiten mantenir la tensió sense excessos