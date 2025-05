Albiol esclata amb l'últim multireincident: ja és una altra vegada al carrer

Xavier García Albiol va recuperar la cara de comandament a Badalona amb la promesa de tornar a posar ordre a la ciutat. Quan va agafar les regnes de l'ajuntament, Badalona estava entre les ciutats amb més delictes de tota Catalunya. Segons dades del Ministeri de l'Interior, hi ha hagut un descens de la delinqüència aquest últim any.

Però les dades continuen sent preocupants. Els homicidis s'han doblat i hi ha hagut un repunt de les violacions, els furts i el tràfic de drogues. Darrere d'aquesta criminalitat hi ha fenòmens com l'ocupació i la multireincidència.

Evolució de criminalitat a Badalona (2024-2025) Delictes Gener-març 2024 Gener-març 2025 Variació % CRIMINALITAT CONVENCIONAL 3 241 3 238 -0,1 1. Homicidis dolosos i assassinats consumats 0 2 100 Font: Ministerio del Interior

L'alcalde de la ciutat duu a terme una ofensiva contra l'ocupació i per un canvi de les lleis que emparen i encoratgen la delinqüència. Albiol ha tornat a utilitzar les seves xarxes socials per denunciar l'últim cas de multireincidència.

Xavier García Albiol ha explicat que dimarts la Guàrdia Urbana de Badalona va detenir un marroquí de 32 anys “per besar una menor”. El subjecte va agredir un dels agents quan anava a ser detingut. Malgrat haver estat detingut 14 vegades anteriorment, “aquest migdia l'home ja estava de nou al carrer”.

Segons l'alcalde, en les seves primeres hores de llibertat ha tornat a agredir un agent i ha estat novament detingut. “Espero que sigui jutjat i expulsat al seu país”, ha desitjat Albiol.

Regularització amb antecedents penals

“El més perillós és que en breu es regularitzarà juntament amb altres 500.000, entre els quals hi haurà milers de persones decents que venen a treballar però colaran molts delinqüents”. És el missatge de Fàtima, una de les persones que ha comentat la publicació d'Albiol a X.

Just aquesta setmana s'ha aprovat el nou reglament d'estrangeria que flexibilitza les condicions perquè els immigrants il·legals obtinguin els papers. Alguna cosa ha cridat especialment l'atenció. A partir d'ara, els antecedents penals ja no seran un impediment.

Això significa que persones com aquest marroquí no només seguiran al carrer malgrat el seu historial delictiu, sinó que a més podran regularitzar la seva situació. La qual cosa no només suposa un risc per a la seguretat. També és una injustícia per als immigrants honrats que venen a treballar, compleixen amb les normes i volen regularitzar la seva situació.

Mentre la Guàrdia Urbana continua fent la seva feina a Badalona per veure com els jutges deixen al carrer els delinqüents al cap d'unes hores. És el reflex del fracàs d'un sistema que condemna les ciutats i els seus veïns a una degradació sense frens.