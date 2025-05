Junts, una altra vegada a remolc d'Aliança Catalana: ara amb el vel islàmic

L'irrupció de Sílvia Orriols al Parlament ha catapultat Aliança Catalana i ha accelerat el declivi dels partits processistes. Especialment de Junts, a qui les enquestes assenyalen com el partit que més suports perd. Davant aquesta situació, Waterloo fa temps que copia descaradament l'agenda orriolista.

Una de les propostes d'Aliança Catalana que més impacte han causat últimament ha estat la prohibició del vel islàmic a les escoles i llocs públics. Junts copia ara la mesura. La cúpula del partit ha ofert com a marc d'actuació dels seus líders locals la prohibició del vel islàmic a les escoles i instal·lacions municipals.

El partit de Carles Puigdemont proposa a més impedir el vel islàmic integral (burka i nicab) a l'espai públic. També defensen censurar el burquini, la normalització del qual a les piscines de Catalunya va ser un dels grans ‘èxits’ del govern d'ERC.

Junts ha establert aquestes directrius com a guia d'actuació per als alcaldes, que hauran de promoure des de la política municipal aquest nou posicionament del partit. Aquest ha d'anar acompanyat d'un raonament en defensa de la igualtat i els drets de les dones.

Cap a una reforma legislativa

En el rerefons hi ha clarament una preocupació per l'adversitat de les enquestes a falta de dos anys per a les pròximes municipals. Junts està lliurant una cursa a contrarellotge, i s'està fixant en el model d'èxit de Ripoll. Va ser allà precisament on Sílvia Orriols va presentar la mesura estrella de censurar el vel islàmic.

El pla és que els alcaldes de Junts implementin la mesura als municipis on governen. El partit es planteja fins i tot que els dirigents locals s'uneixin per impulsar una reforma legislativa, com van fer els alcaldes de Junts amb la reforma del codi penal al Congrés.

Junts vol diferenciar molt bé les raons per les quals prohibeix el vel islàmic, el burka, el nicab i el burquini. Al·leguen raons d'igualtat en el cas del vel a les escoles, de seguretat per al burka i el nicab, i d'higiene per al burquini. Junts vol racionalitzar la prohibició per evitar ser assenyalat per islamofòbia.

D'aquesta manera, els de Puigdemont volen desmarcar-se tant dels "discursos d'odi" d'Aliança Catalana com del "bonisme" de l'esquerra. La forma de fer-ho és assumir com a seva una reivindicació de l'orriolisme, però fer-ho des d'un punt de vista pragmàtic.

Un terreny pantanós

Malgrat el seu canvi de posicionament, Junts votarà aquest dijous en contra de la moció d'Aliança Catalana al Parlament per prohibir el vel islàmic. Ho faran argumentant que la proposició destil·la odi i islamofòbia. Però al mateix temps proposarà el veto al hijab, el burka i el nicab als municipis on tenen vara de comandament.

Això demostra una vegada més l'equilibrisme polític al qual es veu obligat Junts per competir amb Aliança Catalana. D'una banda necessita copiar la seva agenda i el seu discurs, però al mateix temps estigmatitzar el seu rival polític.

Junts vol demostrar que entre l'extrema dreta d'AC i el bonisme d'ERC hi ha espai per a un projecte nacionalista d'ordre. El partit està liderant mesures considerades d'extrema dreta com l'enduriment de les penes als multireincidents o un control més exhaustiu del padró. Al mateix temps ataca i censura Aliança Catalana al Parlament.