VÍDEO | Treballadors de TV3 esclaten contra la direcció pels nous Telenotícies

Mala gestió, treballadors perjudicats, abús d'autoritat, procediments sospitosos, privilegis en Toni Cruanyes, contractacions per afinitat personal, mal ambient a la redacció…

Tot això és el que denuncien treballadors de TV3, assenyalant a la direcció de la televisió pública catalana en un comunicat duríssim publicat aquesta setmana.

Fa uns dies, TV3 va anunciar canvis a partir de la pròxima temporada al Telenotícies. Entre elles, per exemple, que Toni Cruanyes presentarà l'informatiu de la nit de dilluns a dijous i no de dilluns a divendres com era habitual fins ara.

Els treballadors de TV3 critiquen que es tracta d'un format estrany i que la decisió només s'entén perquè així ho han negociat els implicats. És a dir, donen a entendre que Toni Cruanyes gaudirà del privilegi de tenir un dia més de festa perquè així ho ha negociat i no perquè s'hagin seguit criteris professionals. Però això no acaba aquí.

La plantilla dels informatius de TV3 diu que el procés de selecció dels nous presentadors del Telenotícies ha estat opac, ha "perjudicat a alguns companys" i que les decisions s'han pres de forma no objectiva. També revelen que hi ha mal ambient a la redacció perquè els presentadors han estat escollits per afinitats personals amb la direcció.

En fi, aquest és el panorama d'una televisió que ens costa més de 336 milions d'euros públics cada any i que té uns directius, criticats fins i tot pels treballadors, que cobren entre 90 i 120.000 euros anuals. De fet, l'actual presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals és Rosa Romà, que cobra més de 120.000 euros anuals i és persona afí a Esquerra Republicana. Potser així s'entén una mica més tot el que està passant a TV3.