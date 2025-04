Xavier García Albiol apuja el to contra l'okupació i els estrangers delinqüents

L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, és una de les veus polítiques més contundents a Catalunya. El seu èxit en la política municipal s'explica precisament per la seva claredat a l'hora de referir-se a alguns dels problemes de Catalunya. Entre aquests, destaca el de la inseguretat vinculada a la immigració.

En aquesta ocasió, l'alcalde Albiol ha narrat amb to indignat un cas que s'ha viscut a la seva ciutat. Segons explica l'alcalde, “dos salvatges” d'origen marroquí es van barallar al mig del carrer amb navalles. El punt dantesc de la situació està en què un d'ells va agafar “una senyora gran com a escut per protegir-se”, explica Albiol.

L'alcalde ha explicat que un dels involucrats en la baralla “evidentment no vol posar denúncia”. Així mateix, la senyora es troba bé i no ha resultat ferida. La conclusió d'Albiol és clara: “tant de bo aquests malfactors indesitjables que estan pels nostres carrers fossin expulsats al Marroc”:

Com ve sent habitual, aquestes paraules de l'alcalde Albiol han trobat un ampli suport popular a les xarxes. Són molts els usuaris i veïns que aplaudeixen la contundència del polític popular.

“Espanya és per a ells com la Disneylandia dels delictes, al seu país no s'atreveixen”, “impressionant en el que han convertit Europa”. I com també és habitual, els usuaris li recorden a Albiol la tímida postura del seu partit. “Estic d'acord en expulsar-los al seu país, però el PP va votar en contra”, diu un usuari.

La claredat de la política municipal

A Catalunya s'observa un clar divorci entre la política del Parlament i dels municipis. Mentre que, en la seva majoria, el Parlament segueix instal·lat en un ‘bonisme’ amb aquest problema, molts alcaldes mantenen una veu crítica. Els casos més clars són els d'Albiol, a Badalona, Marc Buch, a Calella, i Sílvia Orriols, a Ripoll.

Així mateix, cal destacar que la immediatesa de la política municipal ha portat a un partit com la CUP, màximament ‘bonista’, a canviar de discurs. I és que, en els feus cupaires de Berga i Girona, els alcaldes de la CUP han mantingut un discurs dur. En el cas de Girona, per exemple, Salellas ha imitat de facto la política d'Orriols a Ripoll amb el problema dels empadronaments.