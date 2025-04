Xavier García Albiol denuncia l'ocupació de 22 pisos a Badalona durant l'apagada

L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha denunciat a les seves xarxes socials l'ocupació de més de vint habitatges durant la nit del Gran Apagada. Albiol ha aprofitat per tornar a llançar un missatge contundent sobre l'ocupació.

La seguretat va ser una de les grans preocupacions de la ciutadania i les autoritats davant la manca d'electricitat. Badalona és una ciutat especialment afectada pel problema de l'ocupació i la delinqüència. Els delinqüents habituals van aprofitar l'emergència nacional per cometre les seves malifetes.

“Aquesta nit aprofitant la foscor hi ha hagut desalmats que s'han dedicat a ocupar pisos de diferents barris de la nostra ciutat”. Així comença el vídeo en què l'alcalde explica el que ha passat. El govern municipal va activar immediatament un operatiu especial per procedir a la desocupació d'aquests pisos.

L'operatiu va estar format per Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra, acompanyats dels regidors d'Antiocupació i Seguretat Ciutadana. Els efectius van anar pis per pis per desocupar els habitatges, "perquè a Badalona estem en contra de l'ocupació".

Xavier García Albiol ha tornat a recordar que "l'ocupació provoca problemes d'incivisme, de convivència i de delinqüència". Una vegada més ha assenyalat al Govern de Pedro Sánchez, per "defensar una llei que protegeix els delinqüents". Ha promès que mentre no canviïn les lleis, l'ajuntament de Badalona seguirà lluitant contra els okupes.

El problema de l'ocupació a Catalunya

El cas de Badalona no ha estat l'únic, ja que en altres llocs d'Espanya els delinqüents han aprofitat l'apagada per okupar. Això sí, el cas de Badalona crida l'atenció per la seva envergadura: 22 pisos ocupats en una sola nit.

Albiol està liderant la lluita contra l'ocupació a Catalunya juntament amb altres alcaldes com el de Figueres, Jordi Masquef, de Junts. A més, altres alcaldes com el de Martorell, també de Junts, es neguen a empadronar els okupes. El moviment contra l'ocupació no deixa de créixer a Catalunya, on es produeix el 42% dels allanaments de tota Espanya.

En paral·lel estan començant a produir-se canvis legislatius per agilitzar els desallotjaments i protegir millor els propietaris. El Gran Apagada ha manifestat una vegada més aquest problema greu que afecta la convivència i la seguretat en molts barris de Catalunya.