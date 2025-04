Agents dels Mossos diuen prou i apunten a la Generalitat després de l'agressió a Lleida

L'onada de violència en diverses ciutats de Catalunya està derivant en una guerra oberta entre sindicats policials i institucions. Després de la brutal agressió als agents de Mossos d'Esquadra, el passat diumenge a Lleida, els sindicats policials han dit prou. L'últim a reaccionar ha estat el sindicat independent USPAC.

Aquest sindicat ha compartit a les xarxes socials la imatge del cap obert d'un dels mossos ferits. Amb això volen conscienciar de la gravetat del problema. Aquest sindicat parla obertament d'un “intent d'assassinat” de policies a Lleida.

Comparteixen també un comunicat en què apunten directament a la Generalitat i la cúpula policial. Adverteixen que "no són fets aïllats", i demanen a la Generalitat una condemna pública i immediata dels fets. Als comandaments policials els exigeixen que assumeixin la seva “responsabilitat” per “inacció i deixadesa en les seves funcions”.

La seva queixa transmet el mateix esperit que la de SAP-FEPOL: la sensació que tenen els agents que les institucions i els comandaments policials els han deixat sols. "Qui ens agredeix, pagarà, i qui ens abandoni, també", adverteix USPAC.

Brutal agressió a agents de l'autoritat

Diverses patrulles de mossos van intervenir diumenge en una baralla tumultuària al barri de La Mariola, a Lleida. USPAC relata que “un grup d'unes quaranta persones va emboscar patrulles de USC i ARRO” i van agredir els agents “amb pals i barres de ferro”. Als agents que van caure a terra els van atacar amb violència, “amb la intenció de rematar-los”.

El sindicat ja va advertir de la situació el 3 de març, en un comunicat titulat “Lleida se'ns va de les mans”. “Avui, desgraciadament, es confirma de manera dramàtica tot el que ja vam advertir”, diuen ara. Lamenten a més la falta de mitjans policials a Lleida, malgrat l'increment de la delinqüència i la conflictivitat a la ciutat.

A més, USPAC va demanar el 24 d'abril al Congrés dels Diputats l'enduriment de les penes per atemptats contra agents de l'autoritat. Des de 2020 fins avui els atacs a agents de policia han augmentat un 47%.

Es personen com a acusació

USPAC ha anunciat la seva intenció de personar-se com a acusació davant els greus fets ocorreguts a La Mariola. Exigeixen la imputació per delicte d'homicidi en grau de temptativa contra els autors identificats de l'agressió. Anuncien que aniran fins al final per "depurar responsabilitats".

Els agents reclamen “un reforç urgent dels efectius de seguretat ciutadana” i la “millora real dels equipaments policials”. Demanen també “el reconeixement institucional i protecció efectiva per als agents que defensen l'estat de dret als carrers de Catalunya”.

Els comunicats de SAP-FEPOL i USPAC coincideixen a denunciar l'abandonament dels agents per part de les institucions i comandaments policials. Es queixen que durant anys s'ha menyscabat l'autoritat de la policia a Catalunya i s'ha tret la protecció jurídica als agents en un context d'auge de la violència.