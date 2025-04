VÍDEO | El brutal robatori d'un magribí a una parella de turistes a Barcelona

Malgrat tots els plans de xoc posats en marxa, Barcelona segueix en mans dels multireincidents. Les imatges a les quals ha tingut accés E-Notícies en exclusiva mostren la preocupant degradació de la seguretat a la ciutat comtal.

Les imatges mostren el moment exacte en què el lladre roba d'una estrebada la cadena d'un turista que va amb la seva parella. Va ocórrer la tarda d'ahir al carrer Roger de Llúria, al cèntric barri de l'Eixample. Tres magrebins van seguir un matrimoni de turistes, i dos d'ells van vigilar mentre l'altre cometia el robatori.

El lladre va utilitzar una senzilla tècnica molt repetida pels multireincidents estrangers a Barcelona. Es van acostar a la parella amb qualsevol excusa, i van aprofitar un moment de distracció per fer l'estrebada.

Barcelona, un pou sense fons

La ciutat que un dia va meravellar el món com a pol de modernitat i prosperitat és avui un pou sense fons de delinqüència i incivisme. Barcelona consta ja a la guia de les capitals més perilloses d'Europa. La majoria dels robatoris són comesos per multireincidents, que es beneficien de la impunitat que els ofereix el sistema.

És el resultat d'anys de deixadesa de la ciutat en mans del govern d'Ada Colau. La Generalitat i l'ajuntament han posat en marxa diversos operatius per reduir la delinqüència. Però els nivells d'inseguretat són tan alts que els agents no donen l'abast.

Els comandaments policials intenten transmetre una visió optimista, i apunten a un descens progressiu dels delictes. Però agents de policia que patrullen diàriament ho neguen i adverteixen que la situació és molt pitjor del que es diu.

Els turistes són un blanc fàcil

Els turistes, com les víctimes d'aquest vídeo, són un blanc fàcil per als multireincidents. Ja són diversos els portals de viatges que alerten els turistes del perill que comporta Barcelona. Recomanen tenir cura amb els robatoris de bosses, carteristes i robatoris de cotxes, i "vigilar en llocs turístics, platges i transport públic".

Vídeos com el que ha tingut accés aquest mitjà demostren la impunitat amb què actuen aquests delinqüents, sabent que no els passarà res. Per això cada vegada més ciutadans s'estan començant a organitzar per actuar pel seu compte (patrulles ciutadanes).