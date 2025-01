Les xarxes es mofen de les joventuts de la CUP per la seva delirant pròxima manifestació

L'últim cicle electoral de la CUP no ha estat precisament bo, al contrari. Primer van patir una caiguda dràstica de regidors a les municipals de 2023. Ni dos mesos després, es van quedar sense representació al Congrés a les generals. I el trio de fracassos el van completar a les catalanes de 2024, en les quals gairebé es queden sense presència al Parlament (finalment es van haver de conformar amb 4 diputats).

Davant d'aquesta debacle, sumat a l'auge de formacions contràries a les seves idees (com Vox o Aliança Catalana), la CUP va fer un "procés de refundació". Un procés que va durar més d'un any i que havia de servir per rellançar el partit. Al final, però, tot indica que aquesta suposada refundació va ser simplement una xarlotada. I és que, passats uns mesos, els anomenats anticapitalistes segueixen amb els seus deliris, com així ho demostra la pròxima manifestació de les joventuts cupaires.

Per a molts, i ja no només per part de la CUP, en els últims anys l'esquerra ha anat abandonant la defensa de la classe treballadora per centrar-se en qüestions identitàries. El que ve a ser abraçar tot allò woke. Que si lluita antiracista com si estiguéssim als Estats Units, que si ecologisme, que si drets dels trans, etc.

En lloc de fer un gir respecte a la seva estratègia, la pròxima manifestació de les joventuts de la CUP (Arran) confirma que els cupaires segueixen en la mateixa direcció. Per això no és d'estranyar que molts usuaris a les xarxes socials hagin aprofitat per burlar-se d'ells.

"Contra el feixisme, per Palestina i per la justícia ecològica. Les joves revolucionàries no ens quedarem de braços plegats davant l'auge reaccionari, el genocidi i la crisi climàtica", asseguren. Davant d'aquesta macedònia de fruites en versió protesta, les xarxes no han trigat a sentenciar-los. I els cupaires no han quedat precisament bé.

"Si afegeixen 'a favor de Dani Olmo' ens hi sumem", "si no parleu dels Errejones i dels trans espècie, no puc venir", "per a la millora de la situació econòmica de les famílies no direu res?" o "per a quan una manifestació per aturar la delinqüència a Catalunya?", són algunes de les respostes que han rebut. Tampoc han faltat els ja habituals emojis amb la cara d'un pallasso. És el que té fer una manifestació barrejant "lluites" tan diverses com el feixisme, Palestina o l'ecologisme.