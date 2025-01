Junqueras tira un cable a Pedro Sánchez amb una crítica a Junts i a Carles Puigdemont

Pocs socis té Pedro Sánchez més fidels que ERC. Els republicans sempre hi són quan el PSOE ho necessita. Es dona així la paradoxa que un partit que teòricament es vol independitzar d'Espanya sigui un dels principals pilars de l'estabilitat del govern de l'"estat opressor".

La relació d'amor entre ERC i PSOE ve de lluny. Moció de censura el 2018, investidura el 2019 i 2023, pactes en diverses diputacions catalanes, diversos pressupostos a Catalunya, investidura de Salvador Illa el 2024... Exemples en tenim a cabassos. I aquest dimarts hem tingut una altra mostra que, quan faci falta, els republicans donaran un cop de mà a Pedro Sánchez gairebé amb un xec en blanc.

Actualment, un dels temes de conversa al Congrés és una possible moció de censura a Pedro Sánchez. El PP necessitaria Vox i Junts. Els d'Abascal sempre han defensat que hi donarien suport si serveix per convocar eleccions immediates i si "no hi ha concessions al separatisme". Els de Puigdemont, en canvi, sempre han jugat a l'ambigüitat en aquesta qüestió. Això sí, en lloc d'una moció de censura, ells aposten per una moció de confiança al president del Gobierno.

El cas és que, davant aquest escenari, Oriol Junqueras ha estat preguntat per això en una entrevista al Cafè d'Idees de Televisió Espanyola. Davant Gemma Nierga, el president d'ERC no ha dubtat a defensar Pedro Sánchez i qüestionar els possibles plans de Junts. "Si Junts fa això, s'equivocaria molt", ha afirmat. Tanmateix, a l'hora de justificar la seva posició, Junqueras ha destapat la principal feblesa del seu partit respecte als pactes i aliances al Congrés.

"Si ho fan, en res milloraria la situació de Catalunya i de la nostra societat. Crec que s'equivocarien molt i pressuposo que no es volen equivocar, entenc que no ho faran. No se'ls acudirà", ha sentenciat.

D'aquesta manera, Junqueras es lliga a un Pedro Sánchez que, malgrat els casos de presumpta corrupció que l'envolten i les denúncies (fins i tot per part d'ells mateixos) de no complir acords, sap que sempre tindrà ERC al costat. L'excusa que "cal frenar la dreta i l'extrema dreta", no fa més que lligar els republicans a un PSOE que ja li va bé per a la guerra de trinxeres que porta temps venent. I en aquest panorama, és ERC qui exerceix ara de pressió cap a Junts per beneficiar els interessos de l'actual Gobierno.