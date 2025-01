Las redes se mofan de las juventudes de la CUP por su delirante próxima manifestación

El último ciclo electoral de la CUP no ha sido precisamente bueno, al contrario. Primero sufrieron una caída drástica de concejales en las municipales de 2023. Ni dos meses después, se quedaron sin representación en el Congreso en las generales. Y el trío de fracasos lo completaron en las catalanas de 2024, en las que casi se quedan sin presencia en el Parlament (finalmente se tuvieron que conformar con 4 diputados).

Ante esta debacle, sumado al auge de formaciones contrarias a sus ideas (como Vox o Aliança Catalana), la CUP hizo un "proceso de refundación". Un proceso que duró más de un año y que tenía que servir para relanzar el partido. Al final, pero, todo indica que esta supuesta refundación fue simplemente una charlotada. Y es que, pasados unos meses, los llamados anticapitalistas siguen en sus trece, como así lo demuestra la próxima manifestación de las juventudes cupaires.

Para muchos, y ya no solo por parte de la CUP, en los últimos años la izquierda ha ido abandonando la defensa de la clase trabajadora para centrarse en cuestiones identitarias. Lo que viene siendo abrazar todo lo woke. Que si lucha antirracista cómo si estuviéramos en Estados Unidos, que si ecologismo, que si derechos de los trans, etc.

En lugar de dar un giro respecto a su estrategia, la próxima manifestación de las juventudes de la CUP (Arran) confirma que los cupaires siguen en la misma dirección. Por ello no es de extrañar que muchos usuarios en las redes sociales hayan aprovechado para burlarse de ellos.

"Contra el fascismo, por Palestina y por la justicia ecológica. Las jóvenes revolucionarias no nos quedaremos de brazos cruzados ante el auge reaccionario, el genocidio y la crisis climática", aseguran. Ante esta macedonia de frutas en versión protesta, las redes no han tardado en dar sentencia. Y los cupaires no han quedado precisamente bien.

"Si añaden 'a favor de Dani Olmo' nos sumamos", "si no habláis de los Errejones y de los trans especie, no puedo venir", "¿para la mejora de la situación económica de las familias no diréis nada?" o "¿para cuándo una manifestación para parar la delincuencia en Cataluña?", son algunas de las respuestas que han recibido. Tampoco han faltado los ya habituales emojis con la cara de un payaso.