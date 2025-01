La imatge que explica com l'estat desincentiva que augmentin els sous a Espanya

La presumpta corrupció i la debilitat parlamentària mantenen el govern de Pedro Sánchez al límit del desastre. Més enllà d'això, els seus suposats èxits econòmics han donat pas a un descontentament cada cop més generalitzat amb la situació econòmica. Les classes mitjanes cada cop tenen més difícil arribar a final de mes.

Hi ha molts factors que influeixen en això. Però sobretot l'insuficient augment dels salaris en comparació amb l'encariment del cost de la vida. Això obre un debat que ha intentat resoldre l'expert Pablo Gil a X (Twitter).

Pablo Gil és economista expert en borsa i inversions. Ha treballat al més alt nivell amb els principals bancs d'Espanya (BBVA, Santander), i és un perfecte coneixedor de la matèria. Atenció al que apunta aquest expert.

Molts espanyols es queixen que els salaris no creixen prou, mentre que els empresaris es queixen que és molt car contractar. Qui té raó?

Probablement cap dels dos (o tots dos), apunta aquest expert, assenyalant l'abús impositiu com a font de tots els problemes. "Simplement tenim una càrrega d'impostos tan brutal que els empresaris han de pagar molt però el que arriba al treballador és poc", explica.

A això s'afegeix la insatisfacció pel mal funcionament dels serveis públics.

"Si aquests impostos servissin per tenir una sanitat millor, una educació més eficient i millor atenció a les víctimes en moments de crisi... Probablement acceptaríem aquests impostos amb millor cara. Però per desgràcia no és el que estem veient a Espanya des de fa temps", apunta aquest expert.

Es disparen els costos empresarials

Fa temps que els empresaris adverteixen que els alts costos desincentiven la contractació i l'augment dels salaris. Això, sumat als alts impostos, redunda en la falta de poder adquisitiu dels treballadors. No només disminueix l'estalvi, sinó també el consum.

Molts consideren el cost empresarial com un impost encobert que es menja la pujada dels salaris. L'augment de les cotitzacions ha fet que els costos empresarials s'hagin disparat gairebé un 20% més que la pujada dels salaris. Una cosa insostenible per a molts empresaris, que no contracten o no poden pujar els salaris.

És a dir, en la pràctica la pujada dels salaris no va en benefici dels treballadors sinó a les arques de l'Estat. Tot, per seguir finançant uns serveis públics cada cop de menys qualitat.

Les empreses paguen ara 1.500 euros més per treballador que fa cinc anys. Es tracta doncs de més despesa pública a compte de la productivitat i la competitivitat, i menys prosperitat en benefici de la partitocràcia i l'electoralisme.