Per què ha caigut el Govern holandès: Les 10 mesures de Wilders contra la immigració

La premsa generalista s'ha fet ressò aquestes últimes hores de la caiguda del Govern dels Països Baixos. Després de la sortida dels sobiranistes de Geert Wilders, el primer ministre conservador, Dick Schoof, ha anunciat eleccions imminents. Les anàlisis, com era d'esperar, se centren en l'"ego" i la "irresponsabilitat" de l'"ultradretà" Wilders.

En realitat Geert Wilders ha trencat la coalició després de no aprovar-se el seu contundent pla per frenar la immigració. Amb la seva decisió ha aconseguit retratar la resta de partits de la coalició. I de passada convertir les pròximes eleccions en un referèndum sobre la immigració.

Cal recordar que l'últim govern va caure precisament per la gestió de la crisi de refugiats. En els últims anys hi ha hagut un increment de gairebé el 20% de la immigració, que ha provocat un xoc en un país de 18 milions d'habitants. Els Països Baixos han acollit 65.000 refugiats, i hi ha un 10% de nascuts a l'estranger i un 5% d'irregulars.

A això s'hi suma que la majoria són d'origen islàmic (Turquia, Surinam i Marroc), la qual cosa crea un xoc cultural. Wilders va guanyar les eleccions amb dos milions i mig de vots gràcies a les seves propostes sobre immigració.

Per això considera que la no aprovació del seu pla contra la immigració vulnera l'acord de govern.

Les 10 propostes de Wilders sobre la immigració

Geert Wilders va aconseguir que el govern de coalició format per quatre partits assumís la seva orientació antimigratòria. Però fa unes setmanes va voler fer un pas més. Va presentar un pla per impulsar la política migratòria més restrictiva de la UE, amb els següents punts:

Desplegar l'exèrcit a la frontera del país per impedir l'entrada d'irregulars.

Rebutjar automàticament totes les sol·licituds d'asil.

Suspendre la reunificació familiar de refugiats amb estatus reconegut.

Expulsar els refugiats sirians amb visat temporal, ja que el seu país ara és segur.

Aplicar deportacions per la comissió d'un sol delicte: "una falta i fora".

Tancar els centres d'acollida per a persones demandants d'asil.

Reduir el nombre de refugiats acceptats a través d'organismes internacionals.

Limitar la durada dels visats temporals i drets associats.

Reintroduir controls fronterers a l'espai Schengen.

Sortir de tractats europeus que obstaculitzin aquestes mesures.

El pla de Wilders contra la immigració va generar controvèrsia perquè podria vulnerar drets humans i tractats internacionals. Això va motivar el rebuig dels seus propis socis de govern. Ara els holandesos hauran de votar en funció de l'adhesió o el rebuig a aquest pla.

La immigració tensiona la política europea

Wilders representa l'extrem més radical de la nova dreta, els postulats de la qual són sovint difícils d'assumir pel centredreta liberal clàssic. El que ha passat als Països Baixos no és tan estrany, i forma part de la tensió que està generant el debat migratori a Europa. A Espanya, sense anar més lluny, Vox va trencar els governs autonòmics per la política migratòria del PP.

Entre els dos extrems s'està imposant una solució de consens liderada per la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Les seves propostes per a un major control dels fluxos migratoris han aconseguit forçar un canvi de paradigma a la UE. Fins i tot els socialdemòcrates danesos han acompanyat la seva petició de més sobirania perquè els països puguin decidir sobre immigració.