De la gran esperança al bany de realitat: El Govern de Salvador Illa compleix 300 dies

Aquest dimecres 4 de juny es compleixen 300 dies de la investidura de Salvador Illa com a president de Catalunya. Va arribar a la Generalitat amb l'esperança d'obrir una nova etapa a Catalunya després d'una llarga dècada de processisme. Incapaç d'obrir un nou espai de centre, s'ha acabat veient arrossegat cap a l'esquerra pels seus socis en declivi (ERC i Comuns)

Els primers mesos del seu govern s'han vist marcats pel tarannà i la discreció en un Parlament polaritzat i tensionat. En la seva investidura va anunciar la “tercera transformació de Catalunya”. Aquesta comptava amb quatre eixos: la normalitat institucional, la transformació econòmica, la transició ecològica i la recuperació dels serveis públics

Pel camí s'ha trobat amb crisis importants com Rodalies, l'apagada elèctrica i la DAGAIA. També ha afrontat el repte de la transformació a Interior i Justícia per posar fre a la delinqüència i la inseguretat. Quin és el balanç de tot això

Un Govern de bones intencions

En el seu haver hi ha la reducció de la inseguretat (almenys pel que fa a les xifres oficials). Catalunya ha estat la comunitat d'Espanya que més ha reduït la criminalitat, un 6%, en el primer trimestre de 2025. El canvi de paradigma a Interior i els plans de xoc contra la delinqüència estan funcionant, però encara queda molt per fer

El PSC també ha aconseguit una relativa normalització institucional amb coses que eren impensables a la Catalunya processista. Això ha donat un nou impuls a l'economia, amb més creixement i més atracció de la inversió. Catalunya ha aconseguit recuperar el pols econòmic amb Madrid i tornar a activar la confiança dels empresaris

El Govern afronta també una ambiciosa reforma de l'administració i importants reptes en economia i altres sectors estratègics. Els socialistes esperen veure culminada la seva obra al terme de la legislatura. Aleshores es podrà dir si ha estat un èxit o un fracàs

Sense possibilitat de consens

De moment, el que es pot dir és que el balanç està lluny del triomfalisme. Illa no ha aconseguit consolidar un espai de centre prou fort per garantir l'estabilitat. Governa sense pressupostos pel caprici del seu soci prioritari, ERC, que intenta condicionar la seva política a través de la negociació del suplement de crèdit

Una mostra que Catalunya no ha recuperat la plena normalitat és el cordó sanitari imposat a formacions com Vox i Aliança Catalana. Això impedeix la normalitat democràtica a Catalunya i converteix el PSC en ostatge del processisme i l'esquerra radical

Els socialistes s'han vist obligats a cedir davant l'extrema esquerra en temes com l'habitatge, la fiscalitat i el model econòmic. Això li impedeix explorar altres aliances en la línia del consens al qual aspirava en començar la legislatura

El resultat és un PSC que no aconsegueix marcar segell propi al Govern i que es veu constantment condicionat per les exigències dels seus socis. Això fa que, malgrat la promesa de passar pàgina, Catalunya segueixi en mans dels mateixos que han governat aquests últims anys. ERC, Comuns i la CUP aconsegueixen així perpetuar la seva fracassada política d'habitatge i l'infern fiscal per als catalans

Govern feble en mans de minories

El problema per a Illa és que ja ha triat els seus companys de viatge i això condicionarà tota la seva obra de govern. Els empresaris, que en el seu moment van optar pel PSC com a alternativa de govern a Catalunya, ara comencen a mostrar les seves reserves. Un altre repte és el de recuperar la confiança de les classes mitjanes, que, ofegades per la pressió fiscal i víctimes de la inseguretat i la degradació social, poden veure's temptades per les opcions populistes en auge

En definitiva, caldrà esperar per veure si Illa aconsegueix completar la seva "transformació" de Catalunya. Però els 300 primers dies mostren un govern feble en mans de minories radicalitzades i cada cop més marginals. Això condiciona les polítiques del govern i els amplis consensos que necessita la regió en l'anhelada recuperació del centre polític