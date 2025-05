Vox tomba un pla per prioritzar immigrants al Baix Llobregat

El Consell Comarcal del Baix Llobregat ha retirat un pla que proposava donar prioritat a immigrants, fins i tot en situació irregular, en l'accés a ocupació pública i ajudes socials. L'oposició a aquesta mesura va ser immediata. Vox i el seu sindicat Solidaritat van denunciar que la mesura vulnerava principis legals i constitucionals.

El diputat de Vox al Parlament, Javier Ramírez, va criticar el pla amb duresa. El va qualificar com una discriminació contra els treballadors espanyols. Segons ell, relegava aquests ciutadans a un segon pla en els processos selectius. Va denunciar el que va anomenar un “atropellament ideològic” destinat a afavorir per escrit a persones estrangeres, sense valorar el mèrit ni la capacitat:

Davant la denúncia, el govern comarcal - format per PSC, Junts i ERC - va decidir frenar el pla. Va retirar el punt de l'ordre del dia després de rebre un informe jurídic que advertia de la seva possible il·legalitat. Vox ja havia anunciat que, si no es retirava, emprendria accions legals de manera immediata.

Jordi de la Fuente, secretari general del sindicat Solidaritat, també va carregar contra la proposta. Va criticar la falta de rigor tècnic i social en la seva elaboració. Va afirmar que el document va ser redactat per activistes subvencionats. Entre ells va citar l'exdirectora de SOS Racisme, Alba Cuevas. Segons De la Fuente, el pla responia a interessos ideològics, no a una anàlisi realista de la situació laboral:

Solidaritat va expressar la seva preocupació pel que va definir com un “megaxiringuito ideològic”. Temia que el pla facilités contractacions a dit, sense basar-se en el mèrit. A més, va acusar el projecte de vulnerar la neutralitat de l'administració i de trencar amb principis com la igualtat davant la llei.

Vox celebra la pressió

Ramírez va insistir que, mentre hi hagi famílies espanyoles en situació precària, no és acceptable prioritzar ajudes per a immigrants en situació irregular. Aquest argument resumeix el discurs tant del partit com del sindicat: defensa dels drets laborals dels ciutadans nacionals davant el que consideren un tracte desigual.

Els consellers comarcals de Vox, Iván Cánovas i Marc Cívico, van celebrar la retirada del pla. Van destacar que la pressió política i social havia tingut efecte. Consideren que el cas demostra la capacitat de Vox i Solidaritat per frenar polítiques que qualifiquen d'injustes i discriminatòries.

Aquest episodi reflecteix les tensions actuals en la política catalana respecte a la immigració i l'accés a recursos públics. També evidencia el conflicte entre diferents forces sobre com aplicar les polítiques d'igualtat. Més encara en un context en què, com l'actual, la pèrdua de poder adquisitiu dels ciutadans és una realitat innegable.