Per què la premsa catalana ja no parla de Javier Milei?

Des que Javier Milei va arribar a la presidència d'Argentina, la premsa subvencionada catalana no va trigar a manifestar el seu rebuig cap a la seva figura política. Inicialment, molts mitjans afins a l'independentisme i sectors de l'establishment català li van atribuir etiquetes com "extrema dreta", "ultra" i "radical". No obstant això, amb el pas del temps, la intensitat d'aquestes crítiques ha disminuït notablement, i el silenci mediàtic sobre el president argentí és cada vegada més evident.

Quan Milei va guanyar les eleccions, el rebuig a Catalunya va ser immediat. Mitjans vinculats a Junts per Catalunya, com ElNacional, i figures properes a l'expresident Carles Puigdemont, com Josep Alay, no van amagar la seva desaprovació. Fins i tot la Generalitat, a través de la seva portaveu Patrícia Plaja, va qualificar la victòria de Milei com una "mala notícia".

La vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, també va ser blanc de crítiques, sobretot per les seves declaracions en contra del procés independentista català. En aquell moment, sectors oficialistes la van titllar de "catalanòfoba" i van rebutjar qualsevol possible aliança entre el govern de Milei i les autoritats catalanes.

Èxits econòmics de Milei

No obstant això, la dura campanya contra Milei ha anat perdent força a causa dels resultats que la seva administració està aconseguint a Argentina. Després d'anys de crisi econòmica, inflació descontrolada i pobresa creixent, el país sud-americà comença a mostrar signes clars de recuperació. Aquest gir ha generat una percepció diferent, que ha impactat també en l'àmbit mediàtic català.

Les dades econòmiques més recents reflecteixen una millora substancial. Argentina ha reduït la seva inflació mensual del 23% al desembre de 2023 a només un 2,8% a l'abril de 2025. Aquesta reducció ha estat clau per aturar la caiguda del salari real i permetre la seva recuperació. La confiança en l'economia ha augmentat, cosa que es tradueix en un creixement significatiu en sectors clau com l'immobiliari i l'automobilístic.

Al març de 2025, les operacions de compravenda d'habitatges van augmentar un 40,6%, marcant la xifra més alta des de 2007. En el sector automobilístic, les vendes de vehicles de segona mà van assolir nivells rècord, amb un creixement del 16,7% respecte a l'any anterior.

Aquesta recuperació és el resultat directe d'una política econòmica orientada a l'estabilitat fiscal i la reactivació del crèdit. El govern de Milei ha aconseguit assolir un superàvit pressupostari, cosa que ha permès reduir els tipus d'interès i trencar amb un cercle viciós de deute públic. La normalització del mercat financer ha facilitat l'accés a préstecs i ha impulsat el consum intern.

Davant d'aquests indicadors, la premsa catalana ha optat per un perfil més baix. Les crítiques vehements de l'inici s'han transformat en un silenci que alguns interpreten com un reconeixement tàcit dels avenços econòmics. Mentrestant, l'acceptació de Milei entre els argentins residents a Espanya es manté forta, amb percentatges que superen el 60% en ciutats com Barcelona.