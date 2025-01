Vox se les té amb Salvador Illa per la impunitat dels delinqüents a Catalunya

El President de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit aquest dijous amb l'alcaldessa de Sant Adrià del Besòs, Filo Cañete. El motiu, abordar la inseguretat a la localitat barcelonina després del tiroteig de dimarts passat al barri de la Mina. Després de la reunió, Illa va anunciar la convocatòria d'una Junta Local de Seguretat extraordinària i va llançar un missatge a tots els catalans.

Salvador Illa ha advertit que "no hi ha impunitat a Catalunya" i que "qui la fa la paga". A més, ha promès que "el Govern posarà els recursos necessaris per garantir la seguretat a tots els barris, pobles i ciutats".

Les declaracions de Salvador Illa van en la línia del canvi de relat en la gestió de la seguretat pública. El govern català va prometre més mà dura contra la delinqüència, la qual cosa va ser aplaudida per molts. Però passats els mesos, alguns comencen a discutir que les bones paraules vagin acompanyades dels fets.

Vox acusa a Salvador Illa de 'mentider'

Vox, partit que ha fet de la seguretat el pilar de la seva legislatura, ha acusat a Salvador Illa de "mentider" a través d'un tuit. Adjunta la notícia que més de 5.000 delinqüents multireincidents segueixen lliures a Catalunya.

El partit d'Ignacio Garriga acusa així al Govern de Salvador Illa de no estar fent prou per combatre amb més contundència la delinqüència. Vox també acusa a Illa de "sermonejar sobre Elon Musk" i "preparar una llei contra el racisme" mentre "els catalans veuen com els seus carrers es converteixen en escenaris de guerra".

Aquesta mateixa setmana s'ha conegut que la Generalitat ha proposat multar al líder de Vox, Ignacio Garriga, per una publicació a X. "Cal escollir entre llei islàmica o lleis nacionals", va dir Garriga, "volem que Catalunya segueixi sent Catalunya, ni Algèria ni el Marroc".

El PSC segueix així els passos del seu predecessor en el govern, ERC, en el seu empeny per multar a l'oposició en el lliure exercici de la seva llibertat d'expressió. Mentrestant, el debat sobre la seguretat segueix latent.

El temps juga en contra el Govern

El PSC va anunciar recentment la seva intenció d'impulsar un pla de xoc per combatre la multireincidència. Però el temps juga en la seva contra. La situació s'ha degradat tant aquests últims anys, que cada dia que passa és temps perdut per solucionar el problema de la inseguretat.

Diàriament es coneixen noves detencions de multireincidents que augmenten la sagnia dels delictes a Catalunya. Mentrestant, els qui pateixen les conseqüències de la inseguretat segueixen sent els ciutadans.

Salvador Illa ha estat molt aplaudit per la seva intenció de canviar el bonisme d'ERC a la Conselleria d'Interior. Però corre el risc de quedar-se només en les paraules. D'aquí les crítiques de Vox, que acusen al PSC de vendre un relat que després no es correspon amb els fets.