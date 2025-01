Els catalans, entre els qui més paguen per l'impost que demanen pujar els Comuns

Els Comuns continuen amb la seva gesticulació electoralista amb el tema de l'habitatge. La seva portaveu parlamentària Jéssica Albiach ha avançat que una de les seves condicions per aprovar els pressupostos del govern català és pujar l'impost de transmissions patrimonials (ITP).

Els Comuns volen convertir l'ITP en un "impost antiespeculació", i per això demanen pujar-lo al 20% per a grans tenidors. "Per fer front a la crisi de l'habitatge necessitem un doble carril. D'una banda rehabilitació i construcció d'habitatge públic, i d'altra banda mesures contra l'especulació".

El cas és que Catalunya està entre les comunitats que més paguen per aquest impost.

L'ITP és el principal tribut al qual ha de fer front el comprador d'un habitatge de segona mà. Aquesta taxa canvia en funció de la comunitat autònoma, ja que cadascuna aplica un percentatge diferent sobre el valor de referència de cadastre.

A Catalunya es paga un 10-11% sobre el valor del cadastre.

Això contrasta amb el que paguen en altres comunitats, com Madrid i Navarra (6%) o Andalusia i País Basc (7%). Catalunya és la comunitat amb un valor més alt de l'ITP juntament amb la Comunitat Valenciana. Per sota estan Aragó, Astúries, Balears, Cantàbria, les dues Castelles, Galícia i Extremadura, amb entre el 8 i el 10%.

Farts de pagar cada cop més impostos

La proposta dels Comuns ha generat rebuig en molts catalans que han mostrat la seva indignació a les xarxes socials. Retreuen al partit d'Albiach que "esteu tot el dia parlant de pujar impostos", precisament a la comunitat, Catalunya, on es paguen més impostos.

A més, suggereixen que en lloc de pujar l'ITP proposin baixar els impostos per a l'adquisició de primera vivenda. Hi ha un clam general, i és que les propostes de l'esquerra només serveixen per empobrir més els catalans.

També retreuen que només parlen de pujar més els impostos mentre ells viuen tots del sistema. "Xupòpters", els diu un dels ciutadans indignats amb la seva proposta.

"Que un ciutadà de classe mitjana pagui un 10% d'ITP per una primera vivenda és un espoli", es queixa un. Per això demana rebaixar "aquest atracament", perquè els ciutadans deixin de pagar 30.000 euros per una vivenda de 300.000. "Estem farts de vosaltres", exclama.

Les polítiques fracassades de l'esquerra

Catalunya és la comunitat amb més impostos propis i on menys deduccions s'apliquen. La qual cosa ha convertit la regió en un autèntic infern fiscal. El millor exemple, l'impost de successions que converteix les herències familiars en un càstig més que un avantatge per a molts catalans.

Sense anar més lluny, el 2023 hi va haver un augment de més del 5% de les renúncies voluntàries a les herències. Un altre exemple és el de l'impost per transmissions patrimonials de l'habitatge.

L'esquerra no només no ha aconseguit solucionar el problema de l'habitatge, sinó que allà on ha governat, com a Barcelona, el preu s'ha disparat. Un exemple del fracàs de les seves polítiques, que expliquen el seu declivi electoral. Tot i així, segueixen entestats en la mateixa obsessió amb pujar impostos.

El problema de l'habitatge a Catalunya és de saturació de la demanda. Amb la qual cosa, en pujar la pressió fiscal es provoca una contracció de l'oferta que encareix encara més el preu de l'habitatge.