Sílvia Orriols acusa a Bonpreu de boicot 'per motius ideològics'

L'empresa catalana de distribució alimentària Bonpreu hauria exercit un boicot ideològic contra la fundació que gestiona la residència de gent gran a Ripoll. Així ho ha denunciat l'alcaldessa del municipi, Sílvia Orriols. Bonpreu s'hauria negat a col·laborar contra la Fundació Guifré per la presència de Sílvia Orriols en el patronat de la fundació.

Segons la versió de Sílvia Orriols, tot va començar "fa uns mesos" davant els problemes financers de la residència. El govern municipal va sol·licitar a Bonpreu l'arrodoniment en les compres per amortir els problemes econòmics.

L'empresa va traslladar al govern municipal els requisits per accedir a aquest avantatge. "Llavors només incomplíem el de tenir un web en actiu", assegura l'alcaldessa. Solucionat aquest tràmit van presentar tota la documentació per poder beneficiar-se de l'arrodoniment solidari.

"La sorpresa arriba quan rebem un correu electrònic informant que ja han valorat la sol·licitud. Que complim tots els requisits menys un, i és que Sílvia Orriols forma part del patronat de la fundació", explica ella mateixa.

L'empresa no només va reconèixer que aquest era el motiu pel qual denegaven la col·laboració, sinó que ho van posar com a condició per canviar d'opinió. És a dir, van demanar expressament l'expulsió de Sílvia Orriols si volien accedir a l'arrodoniment solidari. Orriols, indignada, ha decidit fer públic el cas.

Sílvia Orriols denuncia boicot ideològic

Sílvia Orriols ha lamentat que en aquest cas la discriminació ideològica contra ella afecta un col·lectiu vulnerable com el de la gent gran. "A més d'una empresa de la qual sincerament no esperàvem aquest tracte, com és Esclat-Bonpreu".

La pròpia Orriols va intentar sense èxit posar-se en contacte amb el director del Grup Bonpreu, Joan Font. Va amenaçar amb fer-ho públic si no rebia una resposta. Un responsable de comunicació es va posar en contacte amb ella amb evasives i excuses que no s'ajustaven amb la veritable raó del rebuig.

Van exposar que no s'oferia l'arrodoniment a fundacions d'àmbit local sinó territorial, cosa que els serveis jurídics de Ripoll van demostrar que era fals. També que no es donava a fundacions amb figures públiques. Però anteriorment es van beneficiar la Fundació Maragall i una altra on consta un regidor de la CUP a Girona.

Per tot això, Sílvia Orriols denuncia un "escàndol majúscul" i fa públic el correu electrònic com a prova del boicot.

L'alcaldessa de Ripoll alça la veu contra el que considera clarament un atac contra ella i Aliança Catalana. "A vegades et venen ganes de deixar-ho tot, però no ho farem, seguirem aquí al peu del canó", ha dit.