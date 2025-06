Vox proposarà al Parlament la prohibició del vel islàmic a Catalunya

El vel islàmic és un tema polèmic que divideix la societat i la política catalana. Per a alguns és un tret cultural i la seva prohibició atemptaria contra el dret fonamental de la llibertat religiosa. Per a d'altres, però, és un instrument de submissió de la dona que no es pot tolerar en una societat occidental avançada

El tema va arribar al Parlament el mes passat amb una moció d'Aliança Catalana i Vox que proposava la prohibició del vel als espais públics. La moció va ser rebutjada pel PSC, Junts, ERC, Comuns i la CUP

Vox torna a la càrrega presentant una proposta de resolució per a la prohibició d'aquest vestit als espais públics a Catalunya. La proposta serà debatuda i substanciada a la Comissió d'Afers Institucionals

Proposta de resolució de Vox

Mitjançant aquesta resolució, Vox demana una declaració institucional on es declari el vel islàmic com un “atemptat contra els drets fonamentals de les dones”. Ho fa extensible a “qualsevol altre vestit o indumentària islàmica”

Per a Vox, aquests vestits són “incompatibles amb la nostra identitat, cultura, usos i costums”

La formació d'Ignacio Garriga proposa “promoure la seva prohibició en edificis i espais públics, oberts i tancats”. Això inclou “escoles, universitats, hospitals, instal·lacions esportives i parcs infantils”

A més, Vox demanarà “castigar les pràctiques islàmiques que atempten contra els drets fonamentals i la dignitat de les dones”. Proposarà “sancions i penes”, i la “suspensió de la nacionalitat” per a qui obligui dones o nenes a portar el vel. La proposta inclou "garantir la igualtat entre homes i dones, i la integració cultural i el respecte a les pròpies tradicions"

Ofensiva de Vox contra la islamització

En la seva proposta de resolució, Vox assenyala el “fracàs” del model multicultural i la política de portes obertes promogudes durant anys a Catalunya per l'esquerra i el processisme. Segons el partit d'Ignacio Garriga, això ha portat inseguretat, pèrdua d'identitat i la degradació dels serveis públics

Denuncien que “els ciutadans són les principals víctimes d'aquestes polítiques d'efecte crida”. Segons la resolució, “els espanyols de peu veuen com els seus barris de tota la vida es converteixen en llocs hostils on la delinqüència campa al seu aire”

Vox alerta que una de les principals víctimes de la islamització són les dones. Recorda que "el fonamentalisme islàmic implica l'exclusió educativa, la proliferació de matrimonis forçats, la mutilació genital i la imposició del niqab o el burka". També veuen "cridaner" que "qui s'autoproclamen defensors de les dones siguin els mateixos que permeten l'arribada massiva de cultures incompatibles amb els drets de les dones"

Vox està duent a terme una ofensiva contra la islamització a Catalunya. És el principal tema de la seva agenda política i ja ha presentat diverses propostes i mocions sobre aquesta qüestió. A més, fa temps que impulsa la campanya "bitllet de tornada" i reivindica la fi de la islamització per recuperar la seguretat als barris

Condemnada al fracàs

La proposta de resolució està condemnada al fracàs perquè el PSC, Junts, ERC, Comuns i la CUP fan valer la seva majoria per tombar aquestes mocions. Els partits de l'esquerra rebutgen que la immigració sigui un problema i acusen Vox i Aliança Catalana de racisme. Junts sí que reconeix que hi ha un problema, però rebutja afrontar-lo amb "discursos d'odi"

Per això és previsible que aquests partits votin en contra de la proposta de resolució i que aquesta no prosperi. Però Vox i Aliança Catalana estan aconseguint amb aquestes mocions marcar l'agenda política a Catalunya i obrir el debat públic