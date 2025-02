Vox, el nou partit dels joves

Que els joves espanyols s'estan fent de dretes és una realitat que ve constatant-se des de fa temps. Ara ve referendat també amb dades, que a més mostren que és una tendència creixent. Segons una nova enquesta, Vox es consolida entre els joves amb un suport del 27,4% dels menors de 25 anys.

El baròmetre 40dB per a la SER i El País apunta a l'èxit de Vox entre la joventut com a principal factor de creixement del partit. El partit de Santiago Abascal i Ignacio Garriga és el que més creix en intenció de vot. Concretament 1,8 punts, que li fa fregar el 15% dels vots, la seva xifra més alta des de les últimes eleccions generals.

Sorprèn sobretot l'anàlisi de les dades per franges d'edat, ja que Vox dobla ja el percentatge de joves que donen suport al PSOE (15%). La diferència és encara més gran amb els joves que donen suport al PP, que són només l'11%. Això, sumat a la fidelitat de vot del 83,4%, rellança les opcions de Vox davant un possible escenari electoral.

Més enllà de la conjuntura política actual, la dada assenyala una ruptura generacional. Si fins ara els joves eren majoritàriament d'esquerres, ara el conservadorisme està creixent en aquesta franja d'edat.

Per què els joves es fan de Vox

Una de les principals raons d'aquest canvi és que els joves van veure en l'esquerra l'esperança d'un futur de progrés i prometedor. Però després de "el govern més progressista de la història" les seves expectatives lluny de millorar han empitjorat. Això ha fet que els joves vegin ara en la dreta l'esperança de la seva salvació.

Però hi ha una altra raó de pes i és que l'esquerra ha passat de ser la revolució contra el sistema a ser el propi sistema. De denunciar la casta, a ser la casta. Ara la rebel·lia contra el poder, contra l'establishment globalista, la representa la dreta radical.

Això es veu molt clarament en l'èxit de partits com Vox entre les xarxes socials, que s'han convertit en un instrument de contrainformació. Els joves ja no veuen la tele ni llegeixen els diaris perquè els veuen com a simples corretges de transmissió de la versió oficial que dicta el poder. En canvi, plataformes com X s'han convertit en canals d'informació lliure.

Immigració i impostos

A nivell polític, Vox està triomfant posant l'accent en qüestions clau com la immigració i els impostos.

La seguretat i la immigració s'han convertit en la principal preocupació dels espanyols, també en les capes més joves. La restauració de l'ordre es contempla com una cosa bàsica per poder aspirar a un projecte de vida. En un moment en què regna la inestabilitat en tots els sentits, Vox ofereix seguretat.

L'altre factor d'èxit és oferir una alternativa a les receptes econòmiques fracassades tant de PSOE com PP. Per això Vox no només està arrasant entre els joves, sinó també entre les classes mitjanes, treballadores i precàries. El partit ha aconseguit introduir el debat sobre el malbaratament públic i la necessitat de baixar impostos.