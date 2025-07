El Govern dona suport als manters després dels últims aldarulls a Cambrils, Salou i Roses

Diversos aldarulls en les últimes setmanes han evidenciat el problema del top manta a Catalunya. Els venedors il·legals han protagonitzat disturbis i atacs a la policia a Salou, i un manter va apunyalar greument un treballador de la neteja a Cambrils. Aquesta mateixa setmana s'han viralitzat les imatges d'una baralla entre manters a Roses.

Arran d'aquests fets, Vox ha presentat aquest dimecres una interpel·lació al Govern al Parlament. Davant l'exposició d'aquest grup, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, va sortir en defensa dels manters: "No són delinqüents, són víctimes".

El govern del PSC veu els manters com a "persones molt vulnerables" i "no com un problema". El conseller ha dit que el problema són les màfies que els exploten, i que cal oferir alternatives als manters per "ofegar" les màfies. Així mateix, ha defensat la regularització massiva d'immigrants en benefici de les empreses i l'economia catalana.

E

L'encarregat d'oferir el punt de vista de Vox ha estat el diputat Javier Ramírez. En la seva intervenció ha alertat que la "proliferació del top manta a Catalunya" és un problema que "afecta veïns i comerciants, la convivència i l'estat de dret".

Per a Vox, el top manta comporta una vulneració sistemàtica de la legalitat i suposa un atac frontal al petit comerç. A més d'una amenaça a la propietat intel·lectual, un focus d'inseguretat ciutadana i una proliferació de les xarxes d'explotació de persones.

El diputat ha recordat que es tracta d'una "activitat il·lícita" castigada per l'article 164 del codi penal. A més, ha asseverat que "no es tracta d'un fet aïllat sinó d'una xarxa estructurada que opera amb total impunitat a l'espai públic". Ha recordat que la policia catalana té identificats 2.500 manters, que podrien ser molts més.

Això genera, segons les dades, un perjudici de 65 milions d'euros anuals en el comerç de proximitat i 70 de pèrdues per a la indústria.

"Mentre els nostres autònoms i comerciants pateixen una pressió fiscal asfixiant, veuen com davant de les seves portes es permet la venda il·legal", ha afirmat. Vox ho considera una "competència deslleial intolerable". Es queixen que "el comerciant que paga un lloguer elevat i el frixeixen a impostos, es veu obligat al tancament mentre la Generalitat afavoreix la venda il·legal".

Focus d'inseguretat

Vox ha preguntat al Govern de què serveix promoure la creació artística mentre tolera la pirateria als carrers. També ha posat el focus en la inseguretat. El diputat ha esmentat "agressions a policies, baralles entre manters a cops de matxet, robatoris i intimidacions".

Vox denuncia l'"actitud complaent i negligent" de la Generalitat, a qui acusa de "blanquejar la il·legalitat, erosionar l'autoritat i abandonar els ciutadans". El top manta és per a Vox "un problema d'ordre públic i de seguretat, amb implicacions en matèria d'immigració il·legal, delinqüència organitzada i pèrdua de sobirania institucional".

Han preguntat al Govern "dels manters identificats en els últims cinc anys, quants són immigrants il·legals". Així mateix, pregunten "quins estudis té la Generalitat sobre el perjudici econòmic real pel top manta al comerç legal a Catalunya". Vox ha qüestionat al Govern "quines mesures prendrà per defensar els marxants".

El Govern defensa els manters

El conseller Sàmper ha acusat Vox de "abordar el problema del top manta per explotar-lo políticament". Per al Govern, en la interpel·lació hi havia "una voluntat de criminalitzar gent molt vulnerable, estigmatitzar la pobresa i alimentar el discurs de la por".

Retreu a Vox que "parli de llei però ignori els drets humans". Sàmper ha descrit els manters com a "persones explotades per xarxes mafioses", que "han vingut de la fam i la guerra" i que "sobreviuen com poden". Per això ha dit que "no parlem de delinqüents sinó de víctimes".

El conseller ha ressaltat el que està fent el Govern per acabar amb les màfies, com la coordinació dels diferents cossos policials per identificar i perseguir aquestes xarxes. També ha posat en valor les inspeccions per intentar regular la venda il·legal, i les subvencions per reformar el comerç. Així mateix, programes específics per protegir els mercats afectats per la venda il·legal.

Sàmper ha subratllat la necessitat d'oferir "una alternativa legal als manters". En aquesta línia, ha esmentat el programa ACOL per a la regulació administrativa i laboral de les persones migrants.

Finalment, ha defensat la regularització massiva d'immigrants apel·lant al benefici que aporten a l'economia catalana. Per a ell, el dels manters "no és delinqüència sinó desesperació", i ha defensat "la seva integració"