Nou fracàs de Puigdemont i Sánchez a Europa per l’oficialitat del català

El català continuarà sense ser oficial a Europa. Aquest divendres, el Consell de la Unió Europea (amb els 27 ministres d'Exteriors) ha tornat a debatre la proposta d'Espanya. I, com ja va passar anteriorment, no s'ha votat davant la manca de la unanimitat necessària per aprovar-se

Diversos representants dels estats membres admeten que ara "no és el moment" de tirar endavant un dels principals cavalls de batalla del Gobierno a la Unió Europea. Ni el fet que Espanya assumeixi els costos de tot plegat, ni que el ministre Albares asseguri que la mesura compleix amb totes les exigències jurídiques (encara que els serveis jurídics del Consell ho posin en dubte), ni la proposta espanyola que l'oficialitat sigui gradual. Res. Europa continua tenint dubtes. Les suficients com perquè no s'aprovi la proposta de l'executiu de Pedro Sánchez

Enèsim fracàs de Carles Puigdemont i Pedro Sánchez

Aquest nou fracàs de la diplomàcia espanyola no deixa en bon lloc el govern de Pedro Sánchez. Va ser a l'agost de 2023 quan el PSOE i Junts van acordar l'oficialitat del català a la Unió Europea (tot i que fos una mesura que no depenia només d'ells). Han passat dos anys i tot continua igual en aquest sentit. L'oficialitat haurà de continuar esperant.

Que és un fracàs per a Pedro Sánchez és evident. El seu govern ha posat tot el seu empeny per tirar endavant la votació, però ja són diverses vegades les que l'han hagut de retirar davant la previsió de perdre-la. La influència a Europa de l'actual Gobierno és la que és. I no és la suficient com per aprovar aquesta mesura.

Això sí, qui s'enduu la pitjor part és Carles Puigdemont. Junts sempre diu allò que "ells cobren per avançat" els acords amb el PSOE. Doncs ja fa dos anys que van pactar l'oficialitat a Europa. I ni hi és ni se l'espera. Al llarg de la legislatura, els juntaires han gesticulat molt queixant-se de Sánchez, el PSOE i l'actual Gobierno. Però simplement es tracta d'això: de gesticulació davant el seu electorat.

La realitat, i ha quedat més que confirmat aquest divendres amb l'enèsim fracàs a l'hora d'intentar oficialitzar el català a Europa, és que Puigdemont continua sent ostatge de Pedro Sánchez. El líder processista continua sostenint el govern de coalició i es nega a negociar amb el PP una moció de censura. Però mentrestant, continua sense poder beneficiar-se de l'amnistia, el català no sembla a prop d'acabar sent oficial a Europa i el traspàs/delegació de les competències en immigració continua en punt mort. Això sí, del que sí que poden gaudir al partit de Puigdemont és dels beneficis econòmics de tenir grup parlamentari propi al Congrés. Un grup propi que no es mereixien per resultats electorals, però que van tenir gràcies a la cessió temporal de diputats del PSOE a Junts que van pactar ara fa dos anys.