Vox Catalunya guanya pes en l'estructura nacional

Vox fa temps que s'està fixant en Catalunya com un dels motors del creixement a nivell nacional. Catalunya té tots els ingredients per a la batalla cultural que està plantejant el partit de Santiago Abascal. Es tracta d'un territori on, després de dècades governant l'esquerra i el nacionalisme, s'ha desfermat una greu crisi migratòria i d'inseguretat.

Això el converteix en un territori propici per consolidar el discurs de Vox i guanyar vots. El partit liderat per Ignacio Garriga va créixer molt en les últimes eleccions catalanes. Vox vol accelerar aquest creixement per contribuir a l'auge a tot Espanya.

Vox Catalunya guanya ara pes en l'estructura nacional, amb la designació aquest dilluns de María García Fuster com a portaveu nacional de Sanitat. María García Fuster ha estat una de les figures emergents de Vox en aquesta legislatura al Parlament. Ha estat, per exemple, qui ha liderat amb fermesa l'ofensiva del partit arran de l'escàndol de la DGAIA.

La diputada catalana és metgessa especialista en anestesiologia i reanimació, membre de la Societat Espanyola d'aquest àmbit. Ha estat també docent a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i va formar part de l'equip de Trasplantament Renal de l'Hospital de Bellvitge.

Catalunya es consolida així com un territori clau per a Vox, després del nomenament el 2022 d'Ignacio Garriga com a secretari general. Garriga compagina la secretaria general amb la direcció del grup parlamentari de Vox a Catalunya.

Sota el seu lideratge, en l'actual legislatura destaquen altres figures emergents com Alberto Tarradas, Julia Calvet, Mònica Lora o la mateixa María García Fuster.

Vox vol fer un salt de qualitat

Juntament amb la diputada catalana, Vox ha anunciat també la designació de Joaquín Robles com a portaveu d'Educació. El diputat nacional per Múrcia és professor a l'Institut San Juan De la Cruz de Caravaca i investigador associat de la Fundació Gustavo Bueno.

Vox designa així dos experts en la matèria per a les àrees de Sanitat i Educació. Els nomenaments s'han anunciat coincidint amb la crisi del PSOE i el Govern de Pedro Sánchez.

El partit de Santiago Abascal vol reforçar el seu perfil de gestió i eficiència per fer un salt de qualitat. Les últimes enquestes donen a la seva formació com la que més creix. Ara volen consolidar aquest creixement, i Catalunya es reivindica com el motor del creixement de Vox a nivell nacional.