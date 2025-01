Vox denuncia el PSC a l'Oficina Antifrau per presumpta corrupció

La guerra de Vox contra el nou partit del govern català, el PSC, ha assolit aquest dilluns una nova dimensió. El partit d'Ignacio Garriga ha denunciat els socialistes davant l'Oficina Anticorrupció per suposada finançament irregular. Els acusen d'haver rebut dues subvencions per valor de 82.590 euros, procedents del Departament de Drets Socials.

Vox recorda que el PSC és al mateix temps el partit del govern i el beneficiari d'aquestes ajudes. Per tant, acusa els socialistes d'haver utilitzat la seva posició institucional per beneficiar-se econòmicament. La qual cosa incorreria en un cas de suposada corrupció.

La denúncia ha estat signada pels diputats i portaveus de Vox al Parlament, Joan Garriga i Sergio Macián. Es refereix a una “greu infracció penal o administrativa en matèria de destí il·legal de fons públics i finançament irregular”.

Afegeixen que “no és raonable que un partit polític amb capacitat econòmica opti a aquest tipus de subvencions públiques”. Per això acusen el PSC de finançament irregular, i d'incomplir les bases de la convocatòria de les subvencions.

Fonaments de la denúncia

Vox argumenta que les subvencions “no semblen guardar relació amb l'activitat habitual d'un partit”. Per això suggereixen que el PSC podria haver utilitzat aquestes ajudes per a un fi diferent pel qual van ser creades.

La Llei Orgànica sobre finançament de partits polítics només contempla com a vies vàlides de finançament les subvencions per despeses electorals i per despeses de funcionament.

Les subvencions que el Govern ha atorgat al PSC no s'ajustarien als supòsits establerts en la llei. La primera, valorada en 43.081 euros, està destinada a “entitats de l'àmbit de polítiques socials per a l'exercici 2024. La segona, amb 39.508 euros, està dissenyada per a “projectes i activitats de l'àmbit de polítiques socials”.

Vox conclou que hi ha indicis d'un ús fraudulent de les ajudes per beneficiar el partit del govern. La qual cosa suposaria un cas de finançament irregular del PSC.

Vox augmenta la pressió sobre el PSC

Però a més, Vox acusa el PSC d'haver incomplert les bases de la convocatòria de les subvencions al seu favor. Les bases obligaven a presentar una “declaració responsable” en el cas d'entitats vinculades a partits polítics.

Segons Vox, “si una entitat econòmicament relacionada amb un partit no pot ser beneficiària, en cap cas cap la possibilitat que un partit polític sigui beneficiari”.

La denúncia de Vox suposa un nou pas en la seva lluita contra el PSC com a nou partit del govern català. El partit d'Ignacio Garriga porta temps denunciant els socialistes com la crossa del processisme. L'acció és al mateix temps una estratègia de Vox per guanyar visibilitat en un escenari polític advers a causa dels cordons sanitaris i mediàtics.