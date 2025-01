Sílvia Orriols desafia els seus rivals i podria deixar de ser alcaldessa de Ripoll

Sílvia Orriols podria deixar de ser l'alcaldessa de Ripoll en les pròximes setmanes. Després que l'oposició es negués a negociar els pressupostos per a aquest any, la líder d'Aliança Catalana ha decidit passar a l'atac amb un moviment arriscat que li pot costar el càrrec al capdavant de l'Ajuntament.

Sílvia Orriols passa a l'atac

Aquest dilluns 20 de gener, Orriols presentarà de nou els seus comptes per al pressupost de 2025. Si, finalment (i previsiblement, també), l'oposició en bloc tomba la proposta, l'alcaldessa signarà una moció de confiança. Què vol dir això? Que passa la patata calenta als seus rivals. Si, com també és previsible, Orriols no supera la moció de confiança, l'oposició tindrà 30 dies per presentar una moció de censura. Si no ho fa, la líder d'Aliança Catalana seguirà en el càrrec i s'aprovarà de forma automàtica el pressupost.

Així ho ha anunciat ella mateixa a les seves xarxes socials. "Per perjudicar el govern d'Aliança Catalana, els partits de l'oposició han decidit deixar Ripoll sense pressupost i, per tant, sense viabilitat", exposa. I, acte seguit, explica la seva jugada. "No condemnaré Ripoll per aferrar-me a cap cadira. Avui portaré el pressupost al ple, si el tomben, signaré una qüestió de confiança. Amb l'esperança i certesa que no s'avindran i que, si ho fan, hi haurà un guirigall ingovernable".

D'aquesta manera, Sílvia Orriols fa la mateixa jugada que va fer Jaume Collboni fa uns mesos per aprovar el pressupost de Barcelona. Això sí, Collboni jugava amb el salvavides posat: no hi havia alternativa possible a la capital catalana per fer-lo fora. A Ripoll, en canvi, sí que hi ha risc que Orriols es quedi sense alcaldia. I és que, tant Junts, com el PSC, ERC i la CUP tenen majoria suficient per tirar endavant la moció de censura. Una altra cosa és que ho acabin fent.

I és que l'oposició a Ripoll no està precisament unida. Des que Sílvia Orriols va ser proclamada alcaldessa, l'oposició en bloc l'ha amenaçat amb una moció de censura. Han passat gairebé dos anys i mai s'han atrevit a fer-ho. Ni s'han atrevit ni han estat capaços de posar-se d'acord entre ells. Ara, la líder d'Aliança Catalana els posa entre l'espasa i la paret i hauran de moure fitxa. El pressupost per a 2025 a Ripoll i el càrrec d'Orriols com a alcaldessa, en joc.