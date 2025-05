Vox denuncia l'intent d'agressió de dos magribins a una menor a Terrassa

La regidora de Vox a Terrassa Alicia Tomàs ha denunciat aquest dimecres un intent d'agressió de dos magrebins a una nena de 13 anys. Segons ha explicat en un vídeo a les seves xarxes socials, van intentar agredir la menor "amb violència i intimidació". Va ocórrer a Ca n'Anglada, un dels barris de Terrassa amb més immigració i inseguretat.

"Per què no t'has assabentat? Perquè els agressors són d'origen magrebí, i per a l'alcalde[Jordi Ballart]és més important protegir el relat que el manté en el poder". Així ha denunciat la regidora el que està passant a la seva ciutat.

Alicia Tomàs s'erigeix així en portaveu de "les víctimes del culturalisme salvatge", i envia un missatge a Ballart: "No hi haurà sanció ni amenaça que emmordassi la veritat. Continuarem denunciant la realitat delinqüencial que vostè i els seus han instaurat a Terrassa".

Es recrudeix la guerra Ballart-Vox

El ple municipal va elevar ahir l'obertura d'un expedient sancionador contra la regidora de Vox. L'ajuntament de Terrassa va acordar ahir amb la sola abstenció de Vox l'elevació de l'expedient sancionador contra la portaveu de Vox Alicia Tomàs.

Els fets es remunten a l'últim ple, divendres passat. L'alcalde va suspendre la sessió per la samarreta que lluïa Alícia Tomàs amb el missatge "per què Ballart silencia les violacions a Terrassa?". El partit del govern municipal, TotxTerrassa, liderat per l'exsocialista Jordi Ballart, va anunciar accions legals contra Alicia Tomàs i Vox.

A més, l'alcalde va denunciar a les xarxes socials ser objecte d'una campanya d'atacs per part de l'extrema dreta. Alicia Tomàs, per la seva banda, va acusar el govern de Ballart de voler emmordassar Vox per transmetre la realitat del que passa a Terrassa.

Missatges de suport a la regidora

Malgrat el relat oficial, Terrassa fa temps que pateix un augment de la delinqüència especialment en barris treballadors. L'any passat els delictes contra la llibertat sexual van augmentar un 44% i les agressions sexuals amb penetració un 16%. La resta de delictes tipificats com a atacs contra la llibertat sexual van créixer un 73%.

Alicia Tomàs ha rebut multitud de missatges de suport després de la publicació d'ahir denunciant l'intent d'agressió sexual. Oriol es pregunta "com és que sempre ens hem d'assabentar d'aquestes coses per Alicia i mai surt als mitjans". "Si no ens assabentem que uns salvatges van intentar violar una nena és perquè no interessa", va lamentar Toni.

També va rebre molts missatges de suport davant l'expedient sancionador, demanant-li que no faci "ni un pas enrere". La portaveu de Vox a Terrassa s'ha convertit en una figura emergent en el seu partit. I en les pròximes eleccions municipals podria donar la sorpresa.