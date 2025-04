Vox denuncia la discriminació dels cristians en favor de l'islam a escoles de BCN

Vox ha denunciat públicament el tracte desigual cap als alumnes cristians a les escoles públiques de Barcelona. Segons ha explicat el líder de Vox a Barcelona, Gonzalo de Oro, més del 80% dels centres educatius del districte de Sant Martí ofereixen menú halal. En concret, 38 dels 47 col·legis públics disposen d'aquesta alternativa alimentària adaptada als preceptes islàmics.

La denúncia es basa en una sol·licitud d'informació realitzada al Consorci d'Educació. A partir d'aquestes dades, el grup municipal de Vox ha qüestionat l'absència de menús especials durant la Quaresma cristiana. La formació considera que aquesta diferència de tracte vulnera el principi de neutralitat religiosa en centres públics.

Gonzalo de Oro ha comparegut davant els mitjans per exposar la seva crítica. Ha afirmat que l'Ajuntament “renega de les nostres arrels” i “fa constants picades d'ull a l'islamisme”. També ha qualificat de “greu” que s'atengui a una confessió i s'ignori una altra amb llarga tradició a la ciutat. "No és que pretenem demanar un menú especial per Quaresma, però tampoc donem un tracte de favor a altres cultures", ha assenyalat de Oro:

Vox parla de 'desequilibri institucional'

Des del partit defensen que els centres públics han de tractar de manera equitativa totes les confessions religioses. Denuncien que els menús halal estan plenament integrats en els serveis escolars. Mentrestant, asseguren que cap mesura similar es contempla per a l'alumnat que desitja observar la Quaresma.

De Oro ha anunciat que la seva formació portarà aquesta qüestió a les comissions municipals. Vox exigirà al Consorci d'Educació una explicació formal sobre els criteris aplicats. També plantejaran la incorporació de menús adaptats per a altres confessions religioses en períodes assenyalats.

El portaveu municipal ha insistit que aquesta situació reflecteix un “desequilibri institucional”. Al seu parer, no es tracta d'un problema de convivència, sinó d'un biaix en les decisions públiques. Segons les seves paraules, les institucions no han de prioritzar unes tradicions culturals sobre altres.

La formació subratlla que aquesta no és la primera vegada que alerta sobre aquest tipus de pràctiques. Vox ha expressat en altres ocasions la seva preocupació per la presència creixent de símbols i mesures religioses en espais escolars. Consideren que aquesta tendència contradiu els principis d'igualtat i laïcitat del sistema educatiu.