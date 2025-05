Salvador Illa esquiva la seva segona crisi amb una oposició dividida

Salvador Illa va demanar comparèixer de forma voluntària al Parlament aquest dimarts per donar compte de l'apagada elèctrica del 28 d'abril. Aquesta és la segona crisi a la qual s'enfronta el seu govern, després del caos a Rodalies. Aquesta vegada els partits processistes, cadascun a la seva manera, han tornat a alliberar el President d'un compromís.

Els socis processistes d'Illa han evitat una crítica frontal al Govern i han dirigit totes les seves energies contra la dreta i les nuclears. Junts sí que ha volgut mostrar un to dur. Però en lloc d'impugnar l'estratègia de l'executiu en matèria d'energia ha centrat les seves crítiques en la falta de lideratge i de comunicació.

La resta de la dreta (PP, Vox i Aliança Catalana) sí que han centrat les seves crítiques en la política energètica del PSC i l'esquerra catalana. Aquesta divisió entre Junts i la resta de la dreta contrasta amb la unitat cada vegada més robusta de l'esquerra, des del PSC a la CUP. Això debilita l'oposició, i afavoreix el govern en minoria del PSC.

Junts, un dic de contenció per al PSC

Està clar que Junts no vol veure's al mateix sac que PP, Vox i AC, i això condiciona la seva acció parlamentària a Catalunya. Però això està generant una contradicció cada vegada més evident.

El Parlament s'està polaritzant ideològicament, amb un PSC arrossegat per la CUP i els Comuns davant d'una dreta cada vegada més escorada a l'extrem. En aquesta tessitura, els titubejos són un hàndicap que condemna Junts a l'aïllament. Ni té prou força per pressionar Illa, ni serveix per enfortir una oposició que el posi contra les cordes.

Junts s'ha convertit en un partit que un dia defensa la rebaixa fiscal i els empresaris, i l'endemà cursos de català per a imams radicals. A això se li suma la falta d'un lideratge fort i visible. En la pràctica s'ha convertit en un dic de contenció per al PSC davant les envestides de la dreta.

L'esquerra, cada vegada més unida

La divisió s'ha tornat a manifestar en la sessió plenària d'aquest dimecres. Mentre Vox i Aliança Catalana han pressionat el govern per les agressions a la policia, Junts ha parlat de l'espionatge a l'independentisme.

La intervenció d'Albert Batet en clau processista ha contrastat amb la d'Alejandro Fernández (PP) contra la censura processista a les universitats. Això evidencia la divisió de l'oposició entre la dreta processista (Junts), la dreta constitucionalista (PP) i la dreta radical (Vox i AC). La qual cosa impedeix una unitat d'acció contra el govern d'Illa.

La demostració de la debilitat de Junts és que van demanar dimissions a Illa per l'apagada, però sense convicció ni la capacitat per forçar-les. El mateix per a la resta de l'oposició, que més enllà de la crítica no van posar el Govern contra les cordes.

Illa pot respirar tranquil per ara, ja que ha pogut capejar les dues crisis (Rodalies i l'apagada) amb l'alè dels seus socis i davant d'una oposició dividida. Mentre la dreta es divideix, l'esquerra està cada vegada més unida. ERC i Comuns han demostrat que sostindran a Illa passi el que passi, perquè tenen molt a perdre i poc a guanyar amb la seva caiguda.