Vox demana suspendre les ajudes a països on es persegueixen els cristians

Vox ha intensificat l'ofensiva contra les ajudes al desenvolupament en aquells països on es persegueix el cristianisme i els cristians. El partit de Santiago Abascal sempre ha mostrat recels cap a les grans quantitats de diners que es destinen a la cooperació. El retorn de Donald Trump ha revifat aquest debat, que ha arribat fins al Parlament Europeu.

Una de les primeres mesures de Donald Trump ha estat retallar el 90% de les ajudes a l'exterior de l'Agència dels Estats Units per al Desenvolupament Internacional (USAID). Trump considera que aquestes ajudes són una forma encoberta de finançar l'agenda globalista.

Amb el mateix esperit, Vox ha demanat al Govern d'Espanya que suspengui les ajudes de cooperació en els països hostils amb els cristians. És una de les condicions d'Abascal a Sánchez per donar suport als pressupostos. Vox ha portat la petició fins al Parlament Europeu, que també destina ingents quantitats de diners a tercers països.

Ofensiva contra els països islamistes

El líder de Vox a Brussel·les, Jorge Buxadé, ha demanat a la UE suspendre immediatament les ajudes a Síria després de l'arribada dels islamistes al poder. El seu grup ha presentat una bateria de mesures contra la persecució dels cristians al món. Especialment a Àfrica, on la majoria islàmica oprimeix les minories religioses.

Recentment hem assistit a l'assassinat massiu de cristians a Nigèria, davant el silenci còmplice de la comunitat internacional. Vox critica aquest cinisme i considera que les ajudes al desenvolupament són una forma de finançar aquests països i perpetuar la seva cristianofòbia.

Vox ja havia demanat anteriorment que se suspengués l'ajuda internacional destinada a mantenir determinats xiringuitos ideològics. Ara ho fa extensible als països islàmics on es discrimina els cristians. La proposta de Vox continua sent la mateixa, que es mantinguin les ajudes al desenvolupament només allà on són efectives.

El partit de Santiago Abascal aposta per conservar les ajudes que donen suport al treball en origen per evitar la immigració massiva als països desenvolupats. Ajudes que serveixin per millorar infraestructures, desenvolupar la indústria i acabar amb l'explotació infantil.

Organitzacions ideològiques

Però volen també impedir que aquestes ajudes serveixin per engreixar organitzacions ideològiques que es camuflen sota el fi humanitari. Aquestes ONG acaben sent exportadores de l'agenda 2030 a tercers països. Vox segueix la línia de Trump, que va afirmar que l'ajuda exterior ben enfocada pot servir per enfortir els interessos nacionals al món.

Un exemple paradigmàtic del malbaratament en ajuda exterior és el de l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats a Palestina (UNRWA). El Govern espanyol acaba de destinar 13,5 milions d'euros a aquesta agència, malgrat estar sota sospita. Diversos països han suspès les ajudes per la sospita d'albergar terroristes de Hamàs.

Vox no vol que els diners dels espanyols serveixin per finançar països islamistes on els cristians són perseguits. Segons les últimes dades, més de 380 milions de cristians al món són perseguits per les seves creences. Això inclou crema d'esglésies, assassinat de cristians i arrestos, tortures i desplaçaments forçosos.