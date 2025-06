Vox adverteix Josep Rull amb els tribunals pel cordó sanitari al Parlament

El Parlament de Catalunya ha fet balanç a través d’un vídeo del primer any de la present legislatura. El vídeo comença amb l’elecció de Josep Rull com a president de la cambra, i de Raquel Sans com a vicepresidenta. Després recorda episodis com el debat d’investidura i repassa les lleis que s’han aprovat.

El Parlament ha aprovat sis lleis, cinc de les quals han estat presentades pels grups parlamentaris i una pel Govern:

Llei de creació del fons agrari i ramader: PSC Llei sobre la fiscalitat del Hard Rock: ERC i Comuns Llei de modificació de la llei contra la contaminació acústica: Junts, ERC, PP, Comuns i CUP Llei de modificació de la llei de foment de la pau: PSC, Junts, ERC, Comuns i CUP Llei de modificació de la llei d’acció exterior: ERC Llei de modificació de la llei de la carta municipal de Barcelona: Govern

El Parlament esmenta també l’aprovació de 14 decrets llei, els tres últims de suplements de crèdit amb els pressupostos prorrogats. En aquest primer any s’han celebrat 24 plens i 15 sessions de control en què el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost a més de 120 preguntes. S’han celebrat dos plens monogràfics, un a petició de Junts sobre el sistema d’emergències i un altre a petició d’ERC, Comuns i CUP sobre el col·lapse de Rodalies.

El president del Parlament, Josep Rull, ha destacat la posada en marxa d’una "agenda modernitzadora" al Parlament. Però ha evitat parlar de la qüestió més polèmica, la censura a una part del parlament amb el pretext dels "discursos d’odi".

Vox amenaça amb portar-lo als tribunals

Vox ha aprofitat el vídeo promocional del Parlament per tornar a denunciar la censura que pateix a la cambra catalana. El partit d’Ignacio Garriga ha amenaçat directament amb els tribunals "per vulnerar el dret de representació de més de 300.000 catalans".

Vox denuncia que els dirigents de la cambra fa un any que bloquegen tots els projectes de llei que presenten. El partit es reivindica i demana "més democràcia". Vox està sent objecte juntament amb Aliança Catalana d’un cordó sanitari de la resta de partits (menys el PP) per obstaculitzar la seva tasca parlamentària.

Els partits del cordó sanitari van fer un pas més amb la creació d’una comissió d’estudi dels delictes d’odi a la cambra. El president de la cambra, Josep Rull, ha interromput sistemàticament diputats com Ignacio Garriga i Sílvia Orriols. Però no va intervenir quan la diputada de la CUP va encoratjar els atacs a la policia a Salt.