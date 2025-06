Els governs de Junts i ERC van donar 167 milions d'euros en ajudes de manera irregular

Més problemes per a ERC i Junts. Enmig dels escàndols de corrupció que esquitxen la Conselleria de Drets Socials durant els seus governs, la Sindicatura de Comptes acaba de publicar un nou informe. L'òrgan fiscalitzador dependent del Parlament ha ampliat l'informe de la DGAIA, i torna a revelar irregularitats preocupants.

Segons l'informe de la Sindicatura de Comptes, el Departament de Drets Socials reconeix el pagament indegut de 167,5 milions d'euros en prestacions socials. Els pagaments es van estendre des de 2016 fins a 2024. Abarca per tant els governs de Carles Puigdemont, Quim Torra i Pere Aragonès.

Des de gener de 2016 la Conselleria de Drets Socials va estar controlada per ERC, que és qui en surt més esquitxada. El cas evidencia també el fracàs de la gestió del processisme, i deixa molt tocada la imatge d'ERC i de Junts.

Què diu el nou informe

La Sindicatura ha ampliat l'informe publicat al març de 2024 sobre les irregularitats en la contractació dels serveis d'acollida de menors. Aquest nou informe se centra en les irregularitats en la concessió d'ajudes socials a col·lectius vulnerables:

S'ha identificat un volum significatiu de pagaments indeguts en el període 2016-2024. La Sindicatura estima que els pagaments indeguts assoleixen els 167,56 milions d'euros, dels quals 155,97 milions estan en procés de reclamació.

Els pagaments indeguts es deuen principalment a la manca de control i supervisió en la gestió de les prestacions. La manca de comprovació de requisits per concedir les ajudes i l'absència d'un sistema de control rigorós van provocar aquest desajust.

Una part significativa d'aquests pagaments indeguts ha prescrit, especialment aquells que daten d'entre 2017 i 2020. Aquesta situació reflecteix una manca de seguiment i gestió eficient en la recuperació dels fons.

L'existència d'aquests pagaments indeguts compromet l'eficiència i l'economia de la gestió pública. A més, alguns pagaments indeguts són el resultat d'incompatibilitats entre prestacions, cosa que agreuja la situació.

Es recomana una millora en els mecanismes de control i seguiment, per evitar la concessió de prestacions a beneficiaris que no compleixen els requisits. La implementació d'un sistema de verificació automatitzada de dades i la integració de bases de dades són essencials per millorar la precisió i eficiència del procés.

L'informe destaca també un risc de conflicte d'interessos en la gestió d'algunes prestacions externalitzades a entitats sense ànim de lucre. Aquestes entitats, com fundacions, associacions i cooperatives privades, són responsables de la gestió i supervisió de diverses prestacions, incloent-hi les destinades a joves extutelats.

La Sindicatura ha observat que no s'ha implementat un sistema de supervisió i auditoria adequat. Això pot afectar la imparcialitat i la transparència en l'assignació dels recursos i en la presa de decisions respecte als beneficiaris de les ajudes.

Les entitats sense ànim de lucre reben finançament públic per part del DDS i altres departaments de la Generalitat, així com d'entitats locals. Tanmateix, no s'ha establert un marc adequat de responsabilitat i control intern en aquestes organitzacions, cosa que podria comprometre la correcta utilització dels fons públics.

La manca d'un marc de regularitat i transparència en la gestió de les entitats col·laboradores sense ànim de lucre ha generat dubtes sobre la correcta administració dels recursos públics. Les auditories internes són insuficients i no garanteixen que els fons siguin gestionats adequadament. El que podria portar a una mala utilització dels recursos assignats per ajudar els més vulnerables.

Les ajudes no van arribar a qui les necessitava

La Sindicatura de Comptes no només assenyala el pagament indegut d'ajudes, sinó que constata que no van arribar a les persones que realment ho necessitaven. No hi va haver transparència ni mecanismes de control eficaços.

Entre les ajudes ofertes de manera irregular destaquen els 70,6 milions en dependència, 43 en pensions no contributives, 36 de renda garantida i 14 en complements de pensions no contributives.

En definitiva, segons l'informe les ajudes no van arribar a qui les necessitava i a més es van atorgar per procediments irregulars i poc transparents. L'informe adverteix a més que la quantitat de pagaments indeguts podria superar fins i tot els 167 milions. Encara falten per analitzar, per exemple, 32.000 expedients de la renda garantida.