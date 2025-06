L'ampliació de l'aeroport culmina el pla d'Illa i deixa molt tocats ERC i els Comuns

Salvador Illa finalment s'ha sortit amb la seva amb l'ampliació de l'aeroport del Prat. El president de la Generalitat ha culminat un pla perfecte consistent a contentar els seus socis amb temes com l'habitatge per tenir pista lliure amb l'aeroport. L'anunci ha obert una escletxa entre els seus socis de coalició, ERC i Comuns, però els socialistes saben que no afectarà l'estabilitat del Govern.

Amb l'anunci d'ahir, Illa aconsegueix dues coses. D'una banda, imprimir finalment el seu propi segell a un Govern que fins ara semblava dirigit per Esquerra i Comuns. De l'altra, atreure l'empresariat català, que havia mostrat la seva decepció amb les concessions a l'esquerra radical.

La coalició es debilita, sí, però el PSC sap que els Comuns no trencaran el govern per l'aeroport com van fer amb el Hard Rock. Aquell error de càlcul va provocar una crisi que va acabar amb unes eleccions on van perdre dos diputats. Ara, amb el decret de l'habitatge sota el braç i una major capacitat d'influència en el Govern, la consigna és sostenir Illa a tota costa.

ERC tampoc es planteja trencar el govern per molt que piqui l'ampliació de l'aeroport. Els republicans també necessiten continuar sent influents en les polítiques del Govern per revertir les enquestes. I a més, Junqueras necessita sostenir Illa fins que es compleixin els compromisos (sobretot el finançament singular).

Tampoc cal oblidar que l'estratègia d'Esquerra i Comuns a Catalunya depèn estretament del que passa a Madrid. Trencar el govern a Catalunya provocaria un efecte dòmino que deixaria Sánchez en una situació molt delicada. Això obriria les portes a la dreta i la dreta radical, i seria l'inici de la fi de l'esquerra.

Allau de crítiques a ERC i Comuns

Per tant, a ERC i als Comuns només els queda apretar les dents, gesticular i empassar-se aquest gripau. Intentaran aprofitar el conflicte per marcar perfil esquerrà com van fer amb l'habitatge o la taxa turística. Però l'anunci també els ha exposat a una allau de crítiques per la seva submissió a canvi de privilegis.

Perfils com el d'Oriol Junqueras o el dels Comuns a X s'han omplert de missatges anomenant-los venuts. El més cridaner és que molts d'aquests provenen de les pròpies bases, que diuen que "no podem continuar donant suport a Illa".

On sí que podria afectar el pas pel PSC és en la negociació dels pressupostos de 2026. Republicans i ecosocialistes veuen en aquesta negociació una escletxa per intentar obligar el PSC a rectificar amb l'ampliació de l'aeroport.

La CUP ho té cada cop més difícil

Qui també queda en una posició difícil ara és la CUP, que estava experimentant un acostament al PSC. Ara ho tindran més difícil per justificar el seu gir pragmàtic, ja que el macroprojecte de l'ampliació del Prat és tot el contrari del que defensa la CUP.

Això coincideix amb la polèmica per l'oposició de la CUP a una ocupació a Girona. El seu posicionament ha obert un cisma entre el secretariat nacional i les bases més radicals de la formació anticapitalista. Això i el de l'aeroport reflecteixen les contradiccions de l'esquerra entre la seva pota institucional i el seu activisme al carrer.

En definitiva, l'ampliació de l'aeroport ressalta les contradiccions de l'esquerra catalana del 'no a tot'. No afectarà l'estabilitat del govern perquè trencar-lo els portaria més problemes que avantatges. Illa ha obert hàbilment un camí per implementar les seves pròpies mesures.