Vox acusa Salvador Illa de 'callar' davant la dada dels violadors estrangers

Enrenou a Catalunya per la publicació d'Elon Musk compartint les dades del percentatge de violadors estrangers a les presons catalanes. Una informació a la qual va contribuir E-Notícies, fent-se ressò de les dades ofertes pel Departament de Justícia. El 91% dels condemnats per violació són estrangers, i suposen un 64% dels reclusos per aquest delicte a les presons catalanes.

Aquesta dada resulta encara més cridanera tenint en compte que els immigrants representen només el 17% del total de la població. La qual cosa dona la raó a aquells partits que estableixen una relació entre l'augment de la immigració il·legal i el creixement dels delictes.

Un d'aquests partits és Vox, que ha estat sistemàticament acusat d'extrema dreta per aquesta afirmació. L'esquerra ataca ara també a Elon Musk per fer-se ressò de la dada que desmunta el seu relat. I Vox respon recordant-li la dada dels violadors estrangers a Catalunya.

Vox a Salvador Illa: 'No podran callar-nos'

El President de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que "la democràcia és de la ciutadania" i que "no podem deixar que caigui en mans de multimilionaris aliats amb l'ultradreta". També ha fet referència a la publicació d'Elon Musk sobre les dades de Catalunya. "No deixarem que ningú utilitzi el nom de Catalunya per escampar discursos d'odi", ha dit.

Vox ha respost acusant Illa de "callar davant la realitat que demostra que més del 90% dels detinguts per violació són estrangers". Així mateix, ha assenyalat la contradicció de l'esquerra catalana. "Els qui critiquen a Elon Musk són els mateixos que controlen els mitjans de comunicació a cop de subvencions i publicitat institucional".

Vox ha llançat un "no podran callar-nos" contra la censura i els cordons sanitaris imposats contra el seu partit a Catalunya.

L'esquerra catalana, molt nerviosa

No només Salvador Illa. També Gabriel Rufián (ERC), Laure Vega (CUP) i David Cid (Comuns) han arremès contra les "ingerències" d'Elon Musk. Els han hagut de recordar les ingerències de George Soros i Bill Gates durant dècades, per fomentar polítiques proimmigracionistes, desestabilitzar governs i promoure cops d'estat.

L'esquerra està nerviosa perquè amb el descrèdit dels mitjans convencionals i l'auge de les xarxes socials ha perdut el control del relat. La qual cosa s'evidencia sobretot en el tema de la immigració i la inseguretat a Catalunya.