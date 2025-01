Crítiques a RAC1 per la seva notícia sobre la mort d'un multireincident marroquí

Els mitjans subvencionats a Catalunya no deixen de sorprendre en el seu afany per ocultar o maquillar la realitat. RAC1 torna a estar en el focus de la polèmica pel seu peculiar enfocament del problema de la inseguretat. Ara per la seva peculiar manera d'informar sobre la mort accidental d'un lladre multireincident de nacionalitat marroquina.

El titular de RAC1 diu de la següent manera: "Mor un home després d'electrocutar-se i caure d'una torre elèctrica a Figueres".

La realitat és que el difunt és un home de 45 anys i de nacionalitat marroquina que acumulava diversos antecedents per robar coure. A més, vivia en una zona de cases ocupades. Va morir precisament d'una descàrrega elèctrica mentre estava pujat en una torre d'alta tensió per robar cable de coure.

No és la primera vegada que passa, ja que els robatoris de coure són freqüents en aquesta zona i provoquen greus perjudicis als veïns. Sense anar més lluny, el passat dilluns els veïns van patir un tall de connexió elèctrica per robatori de coure a la mateixa zona on va morir aquest lladre.

Cada nit es produeixen robatoris de cable que sovint provoquen un tall del subministrament elèctric davant la impotència de policia i veïns. Encara que els agents detenen els lladres, aquests tornen a estar al carrer hores després per seguir amb les seves malifetes. Malgrat el calvari que pateixen els veïns, alguns mitjans segueixen amb la seva intenció d'ocultar la realitat.

Indignació una vegada més amb RAC1

La notícia descriu el que ha passat però ocultant que es tracta d'un lladre multireincident de nacionalitat marroquina. La qual cosa ha provocat una onada de crítiques a la xarxa social X, en la mateixa publicació de la ràdio del Grup Godó.

"Com sempre hem de completar-vos el titular: 'Mort un home de nacionalitat marroquina després d'electrocutar-se al voler robar coure'. Que no era Spiderman de vacances!", comenta Raül.

"Us heu oblidat de dir que era un okupa i un lladre", apunta un altre ciutadà. Passades les hores i en veure que no rectificaven la notícia, van acusar l'emissora de desinformar conscientment i blanquejar la delinqüència. "Després us queixeu d'Elon Musk amb aquesta merda de titulars", afirma un altre en un tuit.

Les desenes de comentaris mostren que la gent està farta que aquests mitjans amaguin la veritat. Per això aquests mitjans estan en caiguda lliure i la gent prefereix informar-se per altres canals com X. D'aquí els atacs a Elon Musk i X.