Vox acusa el PSOE de repartir cartells en àrab amb 'mentides' contra ells i el PP
Una campanya polèmica a Parla divideix la comunitat migrant i encén la tensió política local
Vox ha denunciat que a Parla, Madrid, s'estan repartint pamflets en àrab amb el logotip del PSOE. En aquests s'acusa Vox i el PP de “mentir” i de “destruir Espanya”. A dia d'avui, el PSOE no ha aclarit si està darrere d'aquesta campanya.
El pamflet advertia la comunitat migrant de Parla sobre els riscos que Vox i el PP arribin al poder. Assegurava que ambdós partits volen expulsar els immigrants i retallar els seus drets. En un municipi amb tanta presència estrangera com Parla, aquestes campanyes poden condicionar l'opinió i el vot de la població migrant.
Aquest comunicat, suposadament propagat pel PSOE, estava escrit tant en espanyol com en àrab, per assegurar arribar a la comunitat àrab del municipi. A nivell poblacional, la població marroquina del municipi representa gairebé un 5%, uns 6000 habitants, segons l'Ajuntament. Això converteix aquest segment de la població en l'indicat per bombardejar amb aquest tipus de missatges.
Dades preocupants a Parla
Tot i que la criminalitat total a Parla ha disminuït un 6,6% entre 2024 i 2025, alguns delictes preocupen especialment. Les agressions sexuals amb penetració han augmentat un 250%, passant de 2 casos el 2024 a 7 el 2025, un repunt alarmant que ha encès les alarmes locals. A més, el tràfic de drogues ha pujat un 40%, reflectint un increment en activitats il·lícites que afecten la seguretat ciutadana.
Isabel Pérez Moñino, portaveu de Vox a l'Assemblea de Madrid, ha estat l'encarregada de llançar aquestes dures crítiques. En les seves declaracions, va vincular l'augment de les violacions i la presència del hiyab a Parla amb la política migratòria del PSOE. El seu missatge reflecteix la línia dura i crítica que Vox manté sobre la gestió socialista del municipi.
Un risc per a Parla
Aquests episodis no només generen polèmica electoral, sinó que afecten directament la convivència a Parla. La utilització de missatges divisoris i l'apel·lació a la por fomenten la desconfiança entre veïns i aprofundeixen les fractures socials. Quan la política es converteix en un joc d'identitats enfrontades, els carrers s'omplen de recels i tensions que dificulten qualsevol intent de diàleg o integració real.
La polèmica a Parla reflecteix una realitat preocupant: la política local s'està convertint en un camp de batalla on la manipulació i el discurs identitari primen sobre les solucions reals. Mentre els partits s'embranquen en campanyes que divideixen, la ciutadania paga el preu d'una convivència cada cop més fracturada. Sense un compromís clar per prioritzar la seguretat i la integració, Parla corre el risc de convertir-se en un exemple de com la política desgasta el teixit social.
Més notícies: