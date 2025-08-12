Agustí Colomines (Junts) anomena 'woke' Gabriel Rufián i ERC
Ell va ser qui va recomanar cursos de català per als imams radicals
El descarrilament del Procés ha conduït a una descomposició ideològica que està donant lloc a situacions d'allò més surrealistes. Per exemple, veure el diputat progre de Junts Agustí Colomines anomenant “woke” als diputats d'ERC. Més concretament a Gabriel Rufián, que ha estat objecte d'una nova ofensiva per part dels seus detractors processistes.
El detonant ha estat un article de Gerard Furest a Núvol sobre el declivi del diputat republicà. “Un personatge que va emergir com una anomalia positiva, com un revulsiu per al sobiranisme clàssic, amb el temps s'ha convertit en un problema”, diu l'article titulat ‘Gabriel Rufián, el Frankenstein d’ERC’.
Rufián fa dies que és a boca de l'independentisme per la seva agosarada proposta d'una coalició de les esquerres espanyoles. Per a molts, és la confirmació que mai ha estat indepe sinó un cavall de Troia de l'espanyolisme.
Agustí Colomines contra Gabriel Rufián
L'article ha suscitat una cadena de reaccions per part dels detractors de Gabriel Rufián dins del mateix processisme. Una de les més sonades, la d'Agustí Colomines. Per al diputat de Junts, Rufián representa l’“extrema esquerra” que “quan jo era jove pretenia que parléssim castellà a les assemblees antifranquistes”.
Colomines opina que Rufián representa sectors no independentistes que aspiren a copiar el model de la França Insumisa de Mélenchon. Segons apunta, això ja està passant amb l'aliança entre Comuns, ERC i la CUP al Parlament: “només cal comptar les ocasions en què voten junts iniciatives clarament woke”.
Colomines reivindica un model d'esquerra independentista oposat a “l'actual esquerra narcisista”. Per a ell, “només cal que la gent sensata es divorciï d'una vegada de l'esquerra woke”.
Crítiques al diputat de Junts
Per a Agustí Colomines el model d'aquesta nova esquerra independentista antiwoke ha de ser el Moviment d'Esquerres que ell dirigeix. Es tracta d'una escissió del PSC que primer va estar vinculada a ERC i ara s'ha aliat amb Junts. Colomines deixa clar que el seu líder polític és Carles Puigdemont, i el seu projecte el de “la unitat independentista des de la socialdemocràcia”.
De fet, d'aquí ve la rancúnia de Colomines contra Rufián, i ell mateix ho reconeix al seu tuit: “Ningú el desmenteix quan ataca, cada cop amb més virulència, l'independentisme vinculat a Carles Puigdemont”. Per tant, la crítica de Colomines contra Rufián s'ha d'emmarcar en la guerra fratricida entre processistes, especialment entre ERC i Junts.
Però a més, Colomines va al fàcil ja que el més còmode en aquests moments és ficar-se amb ERC i Gabriel Rufián. Colomines es fica amb Esquerra perquè sap que ara mateix és el blanc fàcil de l'independentisme indignat. No ataca per exemple la CUP, a qui per cert ha fet més d'un gest al Parlament.
Aquí rau la principal contradicció d'aquest diputat, que anomena “woke” a ERC però que ell mateix representa el sector “woke” de Junts. En qüestions ideològiques el discurs d'Agustí Colomines o Aurora Madaula amb prou feines es diferencia del de Tània Verge o Ruben Wagensberg. Sense anar més lluny, ell va ser qui va proposar cursos de català per als imams radicals.
A més, des de l'esquerra s'associa el terme "woke" com un terme pejoratiu encunyat per l'extrema dreta. D'aquí que critiquin Agustí Colomines assenyalant aquesta contradicció. En els comentaris al tuit també li diuen que "es miri al mirall".
Més notícies: