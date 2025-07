Demanen més deportacions després de l'agressió sexual d'un marroquí a una jove a Lleida

Una nova agressió sexual a Catalunya ha encès el debat sobre la criminalitat estrangera. El 29 de juny, un home de 24 anys, de nacionalitat marroquina, va ser arrestat a les piscines municipals del barri de Balàfia, a Lleida, després d'agredir sexualment una jove de 20 anys. Segons va informar El Caso, l'agressor, identificat com a L.E.C., va aprofitar la multitud de persones que es trobaven a la piscina a causa de l'onada de calor per cometre el delicte.

La víctima es va adonar dels tocaments no desitjats i va alertar la Guàrdia Urbana, que va detenir l'home. Durant la detenció, el detingut es va resistir a la detenció, fet que va fer que se li sumés també un delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat. Aquesta agressió sexual se suma a d'altres recents a Catalunya, com la que va tenir lloc a Girona, on un jove de 22 anys va agredir una dona sense sostre.

El cas ha reactivat la polèmica sobre la creixent inseguretat i la presència de criminals estrangers a la regió. El líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, ha reaccionat a la notícia demanant mesures més dràstiques. A través de les xarxes socials, Garriga ha mostrat la seva indignació pels fets. "Catalunya és la regió en què TOTES les seves províncies lideren el nombre de violacions. Fins quan seguiran important delinqüents? Que tornin al seu país":

La realitat de les dades

L'agressió a Lleida s'emmarca en un preocupant context d'augment de la violència a Catalunya, com assenyalen les dades del Ministeri de l'Interior. En el primer trimestre de 2025, les agressions sexuals a la regió van augmentar un 26,8%. Aquestes dades confirmen que, tot i que la criminalitat general ha descendit un 4,1%, els delictes com els homicidis i les agressions sexuals continuen augmentant.

La preocupació pel creixement d'aquest tipus de delictes ha portat diversos sectors de la societat a exigir mesures més contundents. Segons alguns testimonis, la criminalitat, especialment les agressions sexuals, està sent comesa majoritàriament per estrangers. Aquesta realitat ha generat un debat sobre les polítiques d'immigració i les deportacions de criminals estrangers.

D'altra banda, els sindicats policials alerten sobre la creixent violència que afronten els agents als carrers. La manca de control en certs barris i la presència de criminals de diverses parts del món, sumada a la ineficàcia d'algunes polítiques públiques, estan agreujant la inseguretat a la regió. Els Mossos d'Esquadra han interceptat milers d'armes de foc durant els operatius contra el crim organitzat, però la situació continua sent greu.