Carles Puigdemont, entre l'abisme i la temptació del PP: atrapat en el seu propi parany

La crisi del Govern de Pedro Sánchez per la trama corrupta al PSOE ha assolit una velocitat de vertigen. La presó provisional per a Santos Cerdán i els sospites del Suprem que apunten al més alt de la cúpula socialista compliquen molt el futur de Sánchez. Mentre al PSOE pressionen el president perquè prengui decisions més dràstiques, Feijóo ha fet un pas fins ara inèdit.

El líder del PP ha contactat de manera directa amb el PNB i Junts per avaluar la seva disposició davant una possible moció de censura. No és la primera vegada que insinua aquesta possibilitat, però mai fins ara havia interpel·lat directament els socis de Sánchez. La raó d'aquest canvi podrien ser els dubtes apareguts aquests últims dies a Junts.

Carles Puigdemont va ser clau per a la investidura de Pedro Sánchez, i és clau també per a la continuïtat o la caiguda del seu Govern. El seu suport al PSOE, que semblava inqüestionable quan va esclatar l'escàndol de Santos Cerdán, avui no està tan clar. A Waterloo comencen a creure que mantenir Sánchez amb vida tindrà un cost massa alt.

El dilema de Puigdemont

A Junts fa temps que s'ha instal·lat una idea, i és que l'acord amb el PSOE va ser un error estratègic de gruix. Creuen que Puigdemont ha jugat a desestabilitzar la política espanyola, i ha acabat atrapat en el bloc dels perdedors. I el pitjor és que té una sortida difícil.

D'una banda hi ha les enquestes, segons les quals Junts s'està enfonsant una mica més cada dia que passa. El seu suport al Govern presumptament corrupte de Pedro Sánchez està provocant una evident erosió. Per acabar-ho d'adobar, les seves principals exigències, com el català a Europa i l'amnistia, han quedat encallades.

Però d'altra banda hi ha el risc de deixar caure el Govern, possibilitat que genera un vertigen enorme a Puigdemont. El president de Junts sempre ha defensat que els és igual el PSOE que el PP, però sap que en realitat no és així. No té els mateixos costos donar suport a Sánchez que pactar amb un partit que va de la mà de Vox.

Atrapat en la seva pròpia trampa

Puigdemont està ara mateix atrapat en la seva pròpia trampa. Per primera vegada sospesa seriosament la possibilitat de donar suport a una moció de censura, i apel·la a Feijóo perquè es reuneixi amb ell a Waterloo. Va de farol o creu de debò que ha arribat el moment d'explorar un canvi?

El problema de trencar amb Sánchez és que s'arrisca a perdre tot el que ha guanyat fins ara, i la sola possibilitat d'un govern PP-Vox aterra els juntaires. L'estratègia de pactes ha portat Puigdemont a una difícil cruïlla, on triï la sortida que triï té les de perdre. Ara cal triar la menys dolenta, i això exigeix canvis radicals.

L'expresident es debat entre deixar-se arrossegar per Pedro Sánchez, la qual cosa l'aboca a l'abisme, o lliurar-se a la temptació de Feijóo. Mentrestant guanya temps reptant Feijóo a anar a Madrid. Però el seu silenci els últims dies denota un nerviosisme creixent a Waterloo.