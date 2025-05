Visegrad24 tindrà versió en castellà de la mà d'EDATV

Els mitjans de comunicació EDATV, La Derecha Diario i Visegrad24 han anunciat una aliança estratègica per llançar l'edició en espanyol de Visegrad24, consolidant així "una aliança internacional per fer front a la desinformació i la correcció política dominant als mitjans tradicionals"

Aquesta nova col·laboració busca generar sinergies informatives a escala global, centrant-se en temes que, segons els mitjans, reben poca cobertura objectiva a la premsa convencional. Entre ells destaquen la immigració il·legal, l'Agenda 2030, la ideologia de gènere i el terrorisme gihadista, problemàtiques que afecten nombrosos països i que l'aliança considera que solen ser tractades amb biaixos pels mitjans controlats per interessos globalistes i d'esquerra

EDATV, fundat a Espanya per Javier Negre, s'ha posicionat en només cinc anys com el mitjà polític més influent a les xarxes socials dins del país, a més de ser un dels més criticats per l'actual Govern. Per la seva banda, La Derecha Diario, creat el 2019 per Juan Carreira i Ezequiel Acuña, és un dels mitjans líders en el món hispanoparlant i va ser l'únic que va donar suport públicament a la candidatura presidencial de Javier Milei a l'Argentina. El 2024, Javier Negre va adquirir el 50% d'aquest mitjà, que ja compta amb edicions internacionals a països com l'Uruguai, Bolívia, l'Equador, Mèxic i la República Dominicana

Visegrad24, fundat el 2020 per Stefan Tompson, és el mitjà més viral d'Europa i Orient Mitjà, reconegut per la seva cobertura de notícies geopolítiques i conflictes internacionals com la guerra entre Rússia i Ucraïna o la confrontació entre Hamàs i Israel

Els tres mitjans comparteixen una filosofia comuna: van sorgir amb estructures de baix cost i amb el suport directe dels seus seguidors, sense dependre de finançament públic. Actuen com a contrapès als mitjans tradicionals, als quals acusen de vendre les seves línies editorials a governs i de no adaptar-se a les noves tecnologies. L'aliança destaca que els seus formats, basats en les xarxes socials, els van permetre créixer significativament durant la pandèmia, en un context de desconfiança cap als mitjans convencionals

En conjunt, aquests mitjans van superar a l'abril més d'un bilió i mig d'impressions a plataformes com X i Instagram. Els seus continguts han estat compartits per figures polítiques internacionals de renom, entre elles el president argentí Javier Milei, el salvadorenc Nayib Bukele, l'expresident brasiler Jair Bolsonaro, l'empresari Elon Musk, la presidenta de la Comunitat de Madrid Isabel Díaz Ayuso i el líder de Vox Santiago Abascal

L'aliança entre EDATV, La Derecha Diario i Visegrad24 també ha generat l'atenció de diferents governs d'esquerra, que han perseguit i atacat públicament els seus fundadors per defensar el que anomenen llibertat i veritat

Amb aquest acord, aquests mitjans es posicionen com el grup de comunicació més viral a escala mundial en assumptes polítics, i reforcen la seva aposta per una comunicació alternativa i directa amb les seves audiències