El PP explora una moció de censura a Pedro Sánchez mentre Junts guarda silenci

El Gobierno de Pedro Sánchez afronta hores decisives després de l'últim escàndol de presumpta corrupció. S'han difós uns àudios en què una exdirigent socialista maniobrava contra la UCO per desactivar les causes contra el PSOE. Barons socialistes com Miguel Lambán estan demanant a Pedro Sánchez que convoqui eleccions per “acabar amb aquesta agonia”

El president del PP i líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, explora una moció de censura amb els socis de Pedro Sánchez. ERC ja ha mostrat la seva lleialtat al PSOE, tancant la porta a qualsevol operació d'aquest tipus. Les esperances del PP se centren ara en la posició que puguin adoptar el PNB i Junts

El partit de Carles Puigdemont, de moment, guarda silenci. Waterloo desconfia d'una moció de censura que els obligaria a votar juntament amb PP i Vox. Això tindria uns evidents costos electorals, sobretot després de l'ofensiva diplomàtica de Feijóo contra l'oficialitat del català

Continuar lligats a un Govern socialista en crisi tampoc els beneficia gaire, però ara mateix ho veuen com el mal menor. Puigdemont està disposat a mantenir amb vida Sánchez, almenys fins que s'aprovi l'amnistia i es desencallin els principals compromisos d'investidura. Sobretot, el traspàs de les competències d'immigració i l'oficialitat del català a la UE

Però Junts vol marcar un perfil més crític que ERC, que una vegada més ha tornat a demostrar el seu servilisme cap als socialistes. En tot cas, el seu silenci a aquestes hores de la tarda demostra la difícil posició en què es troben ara els de Puigdemont

Un marró per a Junts

És cridaner que fins i tot Yolanda Díaz hagi sortit abans que ERC o Junts a criticar el PSOE per aquest nou escàndol. Els partits processistes fan veure que la cosa no va amb ells. Però Junts sent una incomoditat especial, sobretot perquè en aquest últim escàndol hi surt retratat Santos Cerdán, el dirigent socialista que va negociar la investidura amb Puigdemont

La posició servil d'ERC afavoreix Junts, el silenci del qual ara pot interpretar-se com un suport crític al PSOE. La crisi del Gobierno de Pedro Sánchez també perjudica més ERC que Junts, en la mesura que afecta el govern de Salvador Illa

Però la caiguda de Pedro Sánchez ara deixaria els postconvergents sense poder a Catalunya ni a Madrid. A més, les enquestes no els són favorables i no volen ni sentir a parlar d'eleccions fins a les pròximes municipals del 2027. La consigna des de Waterloo és clara, desentendre's dels problemes de Sánchez i centrar-se a aconseguir l'amnistia de Puigdemont

Aprofitar la debilitat de Sánchez

Junts vol aprofitar la debilitat del Govern espanyol per accelerar el compliment dels acords d'investidura. Tampoc sense tensar la corda, conscients que ara ha augmentat la pressió sobre Sánchez. Les últimes setmanes han rebaixat el to i han centrat les seves crítiques en el PP

Els partits processistes contemplen fins i tot fer passos cap a l'aprovació dels pressupostos per donar una certa estabilitat a l'Executiu. Volen evitar que Sánchez convoqui eleccions anticipades sense haver resolt els seus compromisos

D'altra banda, però, la presència en el bloc sanchista perjudica Junts en el seu intent de girar cap a la dreta. Això porta a la contradicció d'haver de sostenir Sánchez a tota costa mentre vota amb PP i Vox en lleis econòmiques i energètiques. De moment, davant els casos de corrupció del PSOE Junts hi corre un vel espès

Això dona una certa tranquil·litat a Pedro Sánchez, que sap que té el salvavides d'ERC i Junts passi el que passi. Mentrestant, els partits processistes es van dessagnant a les enquestes