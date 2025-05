ERC, lleial al PSOE fins al final: Gabriel Rufián rebutja fer caure Pedro Sánchez

L'escàndol nou dels àudios del PSOE acorrala encara més el Govern de Pedro Sánchez. Segons han destapat diversos mitjans, l'exdirigent socialista Leire Díez va maniobrar per acabar amb la Guàrdia Civil i desactivar les causes judicials. Les últimes informacions conegudes deixen molt tocat el Govern socialista, que sense pressupostos i acorralat per la corrupció només li queden els seus socis.

La situació és tan greu que fins i tot Yolanda Díaz ha hagut de sortir, pressionada pel seu propi partit, per criticar el PSOE. Mentrestant, els socis catalans de Sánchez callen o li mostren lleialtat sense fissures. Junts de moment no ha dit res, i Gabriel Rufián ha estat el primer a posar-se al costat de Sánchez davant d'una possible moció de censura.

Alberto Núñez Feijóo ha ofert aquest migdia una roda de premsa en què ha demanat als socis de Pedro Sánchez que facin un pas endavant. Els ha ofert participar en una moció de censura, per evitar que la corrupció del PSOE “els acabi arrossegant”.

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha estat el primer dels socis de Sánchez a tancar la porta a aquesta opció. Critica que Feijóo s'adreci a “partit que el seu principal soci de govern il·legalitzaria”. I, a més, nega que el PP fos una alternativa de govern esmentant Mazón.

Tampoc ha evitat referir-se a Junts, que s'ha convertit en la seva gran obsessió. Ha tornat a deixar caure que el partit de Carles Puigdemont no tindria problemes a votar juntament amb Vox en una moció de censura. “Qui cregui que li penalitzaria, desconeix el control mediàtic i digital que sosté a Catalunya”, ha afegit.

El paperot d'ERC amb el PSOE

Oriol Junqueras va tornar a la presidència d'ERC al desembre, amb un perfil més agressiu cap als socialistes. Al final s'acaba demostrant que, més enllà del postureig, els republicans no es plantegen tombar cap govern socialista. Ni a Madrid, ni a Catalunya.

Amb les enquestes en contra, ERC prefereix continuar sostenint Pedro Sánchez i empassarà els gripaus que calgui per fer-ho. Rufián ni tan sols amaga el seu to servil cap als socialistes. La seva estratègia és esgotar la legislatura juntament amb el PSOE, mentre continua arrencant concessions i copant alts càrrecs a les principals corporacions.

En les últimes hores s'han conegut dues informacions significatives. ERC ha acordat amb el PSOE desbloquejar 560 milions per als ajuntaments. I el Govern de Pedro Sánchez proposarà un dirigent d'ERC com a nou vocal a Red Eléctrica amb un sou de 200.000 euros anuals.

El mateix Rufián va treure pit per l'última concessió arrencada al PSOE: "Nosaltres no tenim mercenaris mediàtics ni fem jugades mestres que són mentida. Simplement, treballem per Catalunya". Sobre la designació d'Albert Castellanos per al consell d'administració de Red Eléctrica, ni ell ni cap altre dirigent d'ERC han dit res.

Tenint tot això en compte, s'entén millor per què Gabriel Rufián es manté lleial al PSOE fins al final. Perquè es nega a abandonar el vaixell de Pedro Sánchez encara que s'estigui enfonsant.