El sistema queda en evidència amb el cas de les 250.000 violacions al Regne Unit

Una vegada més, l'impuls de les xarxes socials ha estat fonamental per destapar un escàndol que l'establishment portava anys intentant ocultar. La reacció no s'ha fet esperar. Els mitjans convencionals eviten donar la notícia que sacseja el Regne Unit i el món sencer, o disparen contra la "ultradreta".

Una publicació d'Elon Musk a X ha posat a la primera línea mediática una xarxa d'explotació sexual de menors organitzada per musulmans al Regne Unit. Una xarxa que ja va destapar fa anys, però del qual encara n'apareixen detalls esgarrifosos i que deixen en evidencia l'establishment bonista.

Gràcies a una notícia del diari The Telegraph, recentment s'ha conegut que les autoritats britàniques coneixien el cas però el van ocultar per evitar brots racistes en una societat sensibilitzada amb la immigració. De fet, el govern laborista va bloquejar recentment una investigació sobre els abusos de menors. Per tot això, Elon Musk assenyala directament l'actual Primer Ministre, Keir Starmer, ja que en els anys en els qual es va ocultar aquesta trama, Starmer era fiscal general del Regne Unit.

El cas és d'una gravetat extrema. La xarxa de captació sexual ha estat funcionant durant dècades i es parla d'unes 250.000 menors violades per homes en la seva majoria pakistanesos. Les víctimes eren reclutades a la sortida de les escoles i en centres d'acollida.

Cada nou detall que es va coneixent és més esfereïdor que l'anterior. Però l'establishment polític i mediàtic a Espanya i a Catalunya guarden silenci o ataquen a aquells que han difós el cas acusant-los d'extrema dreta. Encara que no és res nou, el cas serveix per destapar una vegada més la misèria d'un establishment en caiguda lliure.

La fallida del model multicultural

Una diputada laborista ha compartit un tweet en què es diu: "Aquestes nenes maltractades haurien simplement de callar, pel bé de la diversitat".

Aquest menyspreable missatge representa la mentalitat de l'establishment polític i mediàtic, també a Espanya i a Catalunya. Els impulsors del model multicultural eviten condemnar aquests casos perquè saben que evidencien el seu fracàs. El govern britànic ho va tapar per evitar un esclat social, i aquí s'oculta per no "donar ales a l'extrema dreta".

El Regne Unit ha estat un dels països més sotmesos a la pressió migratòria en els últims anys. Això ha provocat crisis de govern i diversos esclats socials. Aquest cas, sumat a atemptats jihadistes i altres successos protagonitzats per musulmans, demostra que el model multicultural ha entrat en fallida.

El silenci polític i mediàtic

Amb molt poques excepcions, els mitjans han decidit passar de puntetes o directament no informar sobre aquest cas. A Catalunya, TV3 ha informat sobre els càrrecs hereditaris al parlament britànic i sobre el descobriment amb vida d'una dona desapareguda fa 52 anys al Regne Unit. Res sobre el cas que horroritza el món sencer.

La notícia tampoc ha aparegut als mitjans subvencionats de més tirades. Podem parlar sense por d'equivocar-nos d'un autèntic apagada mediàtica a Catalunya amb la notícia del dia a la premsa internacional.

El cas és més flagrant encara amb mitjans com El País i Vilaweb. Aquests han preferit atacar a Elon Musk i a Tommy Robinson, l'activista que està a la presó per denunciar el cas. Els acusen d'extrema dreta i d'una aliança amb Donald Trump per influir en la política britànica.

El silenci mediàtic s'ha traslladat com era d'esperar a l'establishment polític espanyol i català. Ni l'exministra d'Igualtat, Irene Montero, ni l'exconsellera d'Igualtat, Tània Verge, s'han pronunciat sobre el tema. Les líders del feminisme institucional han perdut una altra oportunitat per demostrar que entre les nenes/dones i els delinqüents estrangers defensen a les primeres.