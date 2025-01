Acusen d'hipòcrita l'alcalde de la CUP després de respondre a la víctima d'una ocupació

Catalunya va tornar a liderar de llarg l'any passat les ocupacions a tot l'Estat. La desídia i la permissivitat de les autoritats durant anys ha creat el clima ideal per a la proliferació dels delictes contra la propietat. L'esquerra radical ha estat especialment còmplice, arribant fins i tot a elaborar manuals d'ocupació.

D'aquí les crítiques a l'alcalde de la CUP a Girona, Lluc Salellas, després d'intentar solidaritzar-se amb la víctima d'una ocupació.

Es tracta de Jordi Riera, un veí de Girona que ha decidit fer pública la seva història pres de la desesperació. El seu fil a X s'ha viralitzat ràpidament, provocant fins i tot la resposta de l'alcalde de Girona. Lluc Salellas, de la CUP, s'ha posat del costat de la víctima i ha demanat canvis legislatius per defensar els petits propietaris.

No és la primera vegada que Lluc Salellas es desmarca del relat habitual de la CUP. També ho va fer amb el tema de la seguretat, reclamant més policia per garantir la convivència a la ciutat. Aquesta vegada, el seu al·legat ha rebut moltes crítiques per l'orientació del seu partit.

El malson diari de molts catalans

La família de Jordi va comprar "amb molt d'esforç" una casa a Girona, i van dedicar tres anys a dissenyar "amb il·lusió" la seva reforma. Fa més d'un any van presentar el projecte a l'ajuntament per obtenir la llicència d'obres. Poc abans de Nadal van rebre l'autorització per "començar a donar forma al nostre futur".

Tot es va trencar el passat 3 de gener, quan uns veïns els van alertar que havien sentit sorolls dins de la casa. "Algú havia entrat amb força, l'interior estava malmès, amb deixalles i mantes pel terra".

En no haver-hi ningú dins van trucar a un paleta per tapiar-la de nou, però llavors va aparèixer "un home de 35 anys, ben vestit i amb bon aspecte". Després d'un enfrontament va tornar amb dos homes més i van començar les amenaces. Llavors, "la situació va passar d'alarmant a surrealista".

Segons explica, portaven telèfons d'alta gamma i van ser identificats amb passaports marroquins. Un d'ells tenia una causa pendent.

La policia va recomanar als propietaris de l'habitatge que abandonessin la casa. Pel que sembla hi havia "indicis" que la propietat pertanyia als intrusos. Proves com unes fotos dels delinqüents dormint amb mantes al terra.

"Ens vam negar rotundament", prossegueix, "però els agents ens van advertir que si no marxàvem podríem ser acusats de violació de domicili". La policia va permetre l'entrada als intrusos, que "van creuar la porta entre aplaudiments", a mode d'"humiliació".

Va començar llavors un periple pels jutjats, la Policia Local i els Mossos. "La situació ens deixa desprotegits, sols i impotents. Ni les autoritats ni les institucions han mostrat cap empatia amb nosaltres", lamenta l'afectat.

Missatge de l'alcalde de Girona

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, assegura que l'ajuntament és coneixedor del cas. A X ha mostrat el seu suport "al dret de qualsevol família a poder rehabilitar i entrar a viure a casa seva sense dificultats". Afirma que han estat en contacte amb els afectats "des del primer moment", i els han ofert el seu suport.

També explica que la Policia Municipal ha iniciat el protocol "perquè el cas pugui tenir el recorregut que esperem".

"Des del govern municipal vetllarem per garantir que tothom pugui exercir els seus drets. Però calen canvis legislatius en defensa dels petits propietaris per acabar amb la indefensió. El nostre compromís amb l'habitatge és total", remata.

Acusacions d''hipòcrita'

Li diuen a l'alcalde que "menys parlar" i que enviï la policia per fer fora els ocupes i posar-los entre reixes.

"Es pot fer un comunicat més cínic?", pregunta algú indignat. Li recorda a Lluc Salellas que "la CUP recolza el moviment ocupa i no vol reformar la llei per equiparar-la a l'europea".

"Però si el teu partit és favorable a les ocupacions, què ens estàs venent. Ara aquest veí fa soroll i us moveu, hipòcrites", critica un altre veí. Recorden que a Girona "hi ha molts habitatges ocupats on punxen la llum i ocasionen incendis".

"Et sembla poc contundent la inviolabilitat del domicili sense el permís del titular com recull l'article 18.2 CE?. El problema és que hi ha certs partits que equiparen els drets dels propietaris al dels ocupes", diu un dels missatges.

Molts recorden el Manual d'Ocupació que va elaborar i difondre Arran, l'organització juvenil de la CUP. Ho fan acompanyat d'una paraula que es repeteix cada dos per tres: "Hipòcrites".