El vídeo viral d'una noia de 20 anys passejant que demostra la degradació de BCN

Un dels tabús sobre la immigració és la relació amb la inseguretat, sobretot per a les dones. Moltes dones asseguren no sentir-se segures caminant pel carrer, sobretot quan es fa fosc. La inseguretat creix en barris amb un gran percentatge d'immigració, on moltes noies joves se senten assetjades o amenaçades.

Una influencer (@batido_de_cabra) ha volgut demostrar-ho amb un vídeo, difós pel compte @Jan2030sinmiedo. "Això és un dia normal en la vida d'una vintanyera per Barcelona", diu la influencer al principi del vídeo. La noia avança pels carrers plens d'estrangers que la miren, l'assetgen i fins i tot la segueixen.

Veient les imatges s'entén millor per què cada vegada més noies tenen por de sortir al carrer en determinades zones. Una realitat que moltes dones experimenten, però que no s'atreveixen a denunciar per por que les anomenin racistes.

Creix la inseguretat per a les dones

Les imatges mostren també la degradació de Barcelona, una ciutat per la qual ja no és segur anar pel carrer. En poc més d'un minut amb prou feines es veuen espanyols al carrer i gairebé tots els comerços són estrangers. "No és només que l'assetgin", observa algú, "és que a més tenen pinta que no treballen".

És un dels comentaris que segueixen a la publicació del vídeo. "És increïble com de perduda està Barcelona amb aquesta penya als carrers", comenta un altre. Molts coincideixen que té tota la pinta que "no han donat un pal a l'aigua des que estan aquí".

També hi ha qui observa que en aquestes cultures no es respecta la dona, i es normalitza l'assetjament. A més, molts dels que apareixen al vídeo són d'origen islàmic. Resulta paradoxal que la seva cultura obliga les dones a anar tapades, però els homes miren i assetgen les dones que no van tapades pel carrer.

Una dona assegura que "no els passa només a les de vint anys", sinó a totes. "Agafa el metro a les 8 i veuràs la incomoditat que et generen totes les mirades", afegeix. "Després diran que és un bulo de l'extrema", afirma una altra persona.

Immigració i inseguretat

L'alarmant augment de les denúncies per violència sexual i les dades sobre els estrangers que cometen aquests delictes demostra que alguna cosa va malament. Però l'esquerra continua entestant-se a negar l'evidència i acusar de racistes a qui ho planteja. Ni tan sols el testimoni de noies que ho pateixen diàriament serveix per obrir els ulls.

A Catalunya nou de cada deu condemnats per agressió sexual són estrangers. El 43% de les agressions sexuals en manada són estrangers, encara que l'esquerra amaga sempre aquests casos. Molts en els comentaris demanen explicacions a Irene Montero.