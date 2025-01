Les últimes dades de criminalitat a Catalunya deixen en evidència l'esquerra

Les polítiques bonistes dels últims governs a Catalunya han portat com a conseqüència un augment de la criminalitat. Per això els partits en el govern, especialment l'esquerra, han insistit que a Catalunya no hi havia un problema amb la delinqüència. I han acusat de racistes i ultradreta a tot aquell que gosés denunciar la degradació de la seguretat.

La situació es va agreujar durant l'últim any sota el mandat d'Esquerra i amb Joan Ignasi Elena al capdavant d'Interior. Però fins i tot durant l'onada d'apunyalaments i homicidis que va assotar Catalunya, l'esquerra va continuar negant que hi hagués un problema de seguretat.

Les últimes dades ofertes pel Ministeri de l'Interior desmunten el relat oficial i evidencien que sí que hi ha un problema a Catalunya.

Els homicidis van pujar un 21,9% entre gener i setembre de 2024, respecte al mateix període de l'any anterior. Els delictes de lesions i les baralles tumultuàries van pujar més d'un 6%. I encara que no hi ha dades específiques dels apunyalaments, aquestes xifres demostren que a Catalunya sí que hi ha un problema de seguretat.

De les 'percepcions' a les dades

Partits com ERC, la CUP i els Comuns, però també mitjans com TV3 i RAC1, han estat els portaveus de la teoria de les percepcions. Afirmen que no hi ha un augment de la delinqüència, sinó bulos que alimenten la "percepció" d'inseguretat per criminalitzar col·lectius vulnerables. Però les dades s'entesten a refutar aquests arguments.

Durant els primers nou mesos de l'any la criminalitat a Catalunya va augmentar un 1,2%, especialment els homicidis i les agressions sexuals. També hi ha un repunt dels segrestos i el tràfic de drogues. A més creixen les baralles tumultuàries, que són un dels principals factors de la percepció d'inseguretat entre la ciutadania.

Els partits i els mitjans de l'esquerra sempre van defensar que no hi havia un augment de la delinqüència sinó simples percepcions. Això era refutat diàriament a les xarxes socials, amb proves gràfiques de robatoris, agressions i altres delictes.

Ara les xifres oficials donen suport al sentir majoritari de la població, cada vegada més allunyat dels partits en el poder i les seves terminals mediàtiques. Això coincideix amb una pèrdua de prestigi d'aquests mitjans, i un càstig a les urnes d'aquests partits.

Canvi a Interior

Qui sí que va reconèixer un problema amb la delinqüència va ser el PSC, que tot just aterrat al Govern de la Generalitat va donar un gir a les polítiques a Interior. Començant per reconèixer el problema, i aplicant plans de xoc per rebaixar la corba delinqüencial.

Un d'aquests plans va ser enfocat a les armes blanques, un altre a la lluita contra el crim organitzat i un altre contra l'ocupació. Recentment s'ha aprovat un altre pla contra la multireincidència, consistent a crear nous jutjats per accelerar els judicis ràpids.

Toto això ha demostrat que mentre acusaven a l'"extrema dreta" de generar alarma i discursos d'odi, estaven augmentant els delictes al carrer. Qui pateixen la inseguretat són els ciutadans, sobretot als barris humils, que paguen els seus impostos i veuen condicionada la seva vida diària. Segons les últimes enquestes del CEO, cada vegada més catalans canvien els seus hàbits per por de patir un delicte.